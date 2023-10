Andreja Slokar: Pripravljena sem, imam veliko energije in se dobro počutim

Sezono na ledeniku Rettenbach nad Söldnom bodo po tradiciji odprli veleslalomisti. Slovenski adut ostaja Žan Kranjec, lani drugi na uvodni tekmi svetovnega pokala. Ob dobri formi glavna težava za vse smučarje ostaja piljenje forme zaradi slabih snežnih razmer na ledenikih, ki običajno služijo za pripravo. "Če potegneš črto, moraš v bistvu obe vožnji odpeljati po najboljših zmožnostih, tako da ni kakšnega 'kompliciranja', ampak da to narediš, pa ni vedno preprosto," k uvodu v sezono dodaja lani tretji veleslalomist sveta.



"Pripravljena sem na sezono, imam veliko energije in se dobro počutim. Nastopila bom na veleslalomu, sama pa seveda več pričakujem na slalomih, ki so moja prva disciplina. Veselim se vrnitve po poškodbi," pa dodaja Ajdovka Andreja Slokar, ki bo čez nekaj dni dopolnila 26 let. Pred skoraj natančno letom si je strgala kolenske vezi. Na uvodni tekmi pa ne bo Mete Hrovat, ki zaradi težav s hrbtom še ni 100-odstotno pripravljena in bo tekme glede na formo izbirala pozneje.