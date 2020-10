Negativni na okužbo in pozitivno razpoloženi v novo sezono

Ledenik, ki se razteza v gorah nad dolino Ötz, kjer je tudi vse bolj mondeni Sölden, je zasnežen in pripravljen za začetek sezone svetovnega pokala 2020/21, ki bo povsem v znamenju omejitev in strogih predpisov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Velike gneče in množic ne bo. Na ledeniku bo le peščica gostov, tekmovalci, njihovi trenerji in serviserji, organizatorji in nekateri mediji. Prvič so se morali vsi tekmovalci testirati na okužbo, kar je dejansko glavni pogoj za pridobitev akreditacije ter mesto v gondoli, ki bo tekmovalko oziroma tekmovalca pripeljala na start sobotne oziroma nedeljske preizkušnje. S tem naj bi zagotovili najvarnejše pogoje za vse, ki sodelujejo v svetovnem pokalu.

Lanska sezona se je začela z veliko senzacijo, saj je novozelandska najstnica Alice Robinsonslavila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Še mladinka, rojena leta 2001, je Američanko Mikaelo Shiffrin in Francozinjo Tesso Worleyugnala na najlepši način. Francoz Alexis Pinturaultje odlično izkoristil tekmovalno slovo avstrijska asa Marcela Hirscherjater se predstavil v najboljši luči ter za več kot pol sekunde ugnal rojaka Mathieua Faivrejain Slovenca Žana Kranjcana drugem in tretjem mestu.