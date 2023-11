Smučarke ostale brez zadnjega treninga pod Matterhornom

Od skupno treh predvidenih treningov so tekmovalke tako opravile le četrtkovega, ki so ga spremljali veter, rahlo sneženje, nekatere med 65 tekmovalkami pa so imele v spremenljivih pogojih tudi sončno vreme, zato dosežki nikakor niso merodajni.

Blestele so Avstrijke. Najhitrejšo linijo na 2910 metrov dolgi progi s startom v Zermattu v Švici na višini 3505 m nad morjem in ciljem v Cervinii v Italiji na višini 2804 metrov sta ubrali Christina Ager in Emily Schöpf, tretja je bila Nemka Kira Weidle, za njo pa je trening končala Avstrijka Christine Scheyer.