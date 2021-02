Smučarke skakalke z dodatno tekmo v Rusiji

Tam bodo tako po novem skupaj z Nižnim Tagilom organizirali tri posamične tekme v okviru ruske turneje Blue Bird. Ženske so to sezono zaradi pandemije covida-19 ostale brez večine decembrskih tekem, januarja pa je odpadel japonski niz v Zau in Saporu. Organizatorji preostalih tekem so nato v sodelovanju s Fisom le našli nekaj dodatnih terminov za tekme svetovnega pokala.

Doslej so jih v sezoni sicer izvedli osem, od tega sedem posamičnih. Najboljša Slovenka, Nika Križnar, je v skupni razvrstitvi na drugem mestu in za vodilno Avstrijko Marito Kramer zaostaja vsega za devet točk. Naslednja postaja za ženske bo romunski Rasnov, kjer bodo tekme med 18. in 20. februarjem.