'Osvojili smo 50 odstotkov vseh medalj v zgodovini samostojne Slovenije'

Smučarska zveza Slovenije je na Brdu pri Kranju predstavila svoje reprezentance, ki bodo nastopale v olimpijski sezoni, v kateri se bodo za olimpijska odličja borili na igrah od 6. do 22. februarja v Cortini d'Ampezzo in Milanu. Oči slovenskih ljubiteljev športa pa bodo uprte tudi v Predazzo, kjer bodo potekala tekmovanja v smučarskih skokih.

"Smo zveza, ki je osvojila 50 odstotkov vseh medalj v zgodovini samostojne Slovenije. Veseli nas, da v poslovnem delu vstopamo v olimpijsko sezono, ki je rekordna po proračunu. Mislim, da imate konkurenčne pogoje in da s strastjo in predanostjo nadoknadimo kakšno stvar, ki nam je manjkala v primerjavi z bogatejšimi nacijami," je izpostavil direktor Smučarske zveze Slovenije (SZS) Uroš Zupan.

"Na OI gledam kot na vsako drugo tekmo, a je vendarle le na vsake štiri leta in bom skušal zagrabiti vse, kar se mi bo ponudilo," je napovedal skakalec Anže Lanišek. Dobitnik dveh zlatih, srebrne in dveh bronastih medalj na svetovnih prvenstvih ter zlate medalje na SP v poletih, olimpijskega odličja še nima. Zlato iz mešane ekipne tekme in bron iz posamične iz Pekinga 2022 bo v Italiji branila Nika Vodan. "Planica bo prvič konec marca gostila tudi žensko tekmo v poletih in se je tudi veselim. Žal pa je polovica ekipe poškodovana, izgubili smo Tajo Bodlaj in Tino Erzar, zato si želimo, da bi bile čim prej popolne. Sama pa sem imela v pripravljalnem obdobju vzpone in padce," je dejala Vodan. Veliko bolj stabilno formo ima 20-letna Nika Prevc, ki je dvakrat zaporedoma osvojila veliki kristalni globus in se bo prvič borila za olimpijske medalje. "Priprave so potekale dobro in glede na to, da se bodo tekmovanja odvijala na visoki nadmorski višini, smo tudi velik del priprav opravili na podobnih terenih. Vesel sem, da so vsi zagnani in motivirani, imamo visoka pričakovanja na OI. Te se po 20 letih vračajo v Evropo in želimo, da bi imeli na prizoriščih tudi veliko navijačev," je na igre povabil Janez Marič, glavni biatlonski trener.

"Priprave na sezono potekajo po načrtih, septembra sem imela nekaj težav z zdravjem, sedaj pa nadaljujem z delom," je povedala biatlonka Anamarija Lampič. Na zimskih OI 2022 je v sprintu zasedla 12. mesto, po tisti sezoni pa je iz smučarskega teka prestopila v biatlon, kjer bo lovila prve olimpijske stopničke. Njen reprezentančni kolega Jakov Fak je dejal, da je spremenil le nekaj stvari v pripravah na sezono. "Včasih sem napravil nekaj večjih sprememb, a se to ni izkazalo dobro, zato sem bil tokrat previdnejši," je dodal 38-letni Fak, srebrn na OI leta 2018 na 20 km. Slovenija bo gostila pet tekem svetovnega pokala, za kar bo na voljo enotna vstopnica v vrednosti skoraj 40 evrov oziroma 39,90 evra. Alpske smučarke se bodo v Kranjski Gori na veleslalomu in slalomu merile 3. in 4. januarja, smučarske skakalke na Ljubnem 10. in 11. januarja, alpski smučarji v Kranjski Gori na veleslalomu in slalomu 7. in 8. marca, finale pokala v smučarskih skokih pa bo v Planici od 26. do 29. marca. Svetovni pokal v deskanju na snegu na Rogli bo prihodnje leto 31. januarja. Svetovnega pokala v biatlonu v prihodnji sezoni ne bo na Pokljuki, bo pa Pokljuka tekmovanje najvišje ravni znova gostila od 31. decembra 2026 do 3. januarja 2027.

