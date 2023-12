Smučarske skakalke in skakalci optimistično zrejo proti novoletni turneji

V ospredju zanimanja so bile po izvrstnih nastopih v svetovnem pokalu smučarske skakalke, potem ko je Nika Prevc v Engelbergu slavila jubilejno, 100. zmago za slovenske skoke. Obenem se je pridružila bratoma Petru in Domnu Prevcu, ki sta prav tako pod goro Titlis na generalki za novoletno turnejo že zmagala.

Tudi skakalke letos premierno čaka nekakšna polovična novoletna turneja na istih prizoriščih kot skakalce. Nastopile bodo le na nemškem delu turneje po obratnem vrstnem redu, najprej Garmisch-Partenkirchen, nato pa Oberstdorf. Po dvojni zmagi na generalki - ob Prevc je drugo mesto zasedla Ema Klinec - je glavni trener Zoran Zupančič razumljivo optimistično razpoložen pred prvim vrhuncem sezone. "Za nas je novoletna turneja eden od vrhuncev te sezone. Veseli dejstvo, da imamo v ekipi kar tri skakalke, ki bodo startale na zmago," je dejal glavni trener.

Ekipa bo ista kot v Engelbergu, poleg omenjene trojice bodo v Nemčijo odpotovale še Katra Komar, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj. Tudi moška ekipa za novoletno turnejo bo enaka kot na zadnjih tekmah. Visoke načrte imajo tudi v moškem taboru, še zlasti po dobrih predstavah Anžeta Laniška, Lovra Kosa, Timija Zajca in Petra Prevca. "Jutri nas v Planici čaka še državno prvenstvo, nato pa krajše priprave in prvi vrhunec bo tu. Med božičnimi prazniki bomo dobro jedli, tako kot verjamem, da bomo tudi dobro trenirali do turneje. Seveda je zlati orel naša želja, a o tem se bomo pogovarjali 6. januarja," je dejal selektor moške vrste Robert Hrgota.

Moški tabor za zdaj v sezoni še nima stopničk, Lanišek je bil dvakrat zmagovalec kvalifikacij, vendar na tekmi še ni pokazal tako dobrih skokov, kot bi si sam želel: "Ne manjka mi veliko za skok na stopničke. Med najboljšimi desetimi oziroma 15 skakalci to zimo ni velikih razlik, tako da te že manjša napaka oddalji od najvišjih mest. Zagotovo je pomembna tudi sreča. Vse je odprto."

Tudi tekače čaka novoletna turneja. Pomočnik glavnega trenerja tekaške reprezentance Nejc Brodar je na novinarski konferenci dejal, da ekipa štirih tekačev in dveh tekačic še ni določena, ampak jo bodo sporočili po tekmah celinskega pokala. "Končali smo prvo obdobje te sezone, 18. decembra pa jo nadaljujemo z novoletno turnejo. Jutri in v petek nas čakajo še tekme v Avstriji za točke celinskega pokala, potem bo znana reprezentanca za turnejo. Sledi nekaj oddiha in trening ter s pričakovanji naprej," je dejal Brodar.

Najboljša slovenska tekačica Eva Urevc je priznala, da se zanjo prvi del sezone ni razpletel po načrtih. "Začetek sezone ni šel po načrtu, lahko priznam, da sem nezadovoljna. Upam, da bo novo leto prineslo boljše rezultate, verjamem, da se bo pokazalo trdo delo, ki ga vlagam," je dejala Urevc. Medtem pa kombinatorce nadaljevanje sezone čaka šele 11. in 12. januarja. "Zdaj nas čaka nekaj tekmovalnega premora, v mislih imamo priprave v Planici pred nadaljevanjem sezone sredi januarja. Ema Volavšek je že začela trenirati, januarja bo dodala tudi tekaške treninge, tako da pričakujem, da se po poškodbi v ekipo vrne februarja," je dejal glavni trener nordijskih kombinatorcev Goran Janus.

Najboljši Slovenec to zimo je Vid Vrhovnik, ki je v svetovnem pokalu ta čas skupno na 33. mestu. "Dolgo že obljubljam res lep uspeh, upam, da bom tudi uresničil svoje besede. Glede na to, da sem trenutno 33. v skupnem seštevku, jih moram premagati še 32, tako da me čaka še kar nekaj dela," je napovedal.