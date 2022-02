Smučarske skakalke prispele v olimpijsko vas Džangdžjakov

Skupaj z dekleti sta pripotovala oba trenerja in vsi razen pomočnika trenerja, Anžeta Lavtižarja, so uspešno prestali PCR-testiranje na novi koronavirus. Anže je enako kot Boštjan Božič in Eva Urevc prebolevnik, zato je moral znova opraviti test, katerega rezultati bodo znani jutri zjutraj (po kitajskem času). Procedura ostaja enaka – Anže ostaja v izolaciji v svoji sobi, dokler ne bosta dva zaporedna testa pokazala negativnega rezultata.

Stanje ostalih članov reprezentance, ki so bodisi v izolacijskem hotelu bodisi v izolaciji v svoji sobi, ostaja nespremenjeno. Žan Košir in Darko Centrih ostajata v hotelu, dobro se počutita in sta brez simptomov. Urevčeva za zdaj ostaja v izolaciji v svoji sobi v olimpijski vasi, dokler dodatni testi ne pokažejo negativnih rezultatov. Več informacij pričakujemo jutri.