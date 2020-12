Smučarski 'dvoživki' Ledecki uvodni superveleslalom, Štuhčeva 15.

Petindvajsetletna Ester Ledecka, ki je odlična v paralelnih disciplinah deskanja na snegu, enako sproščena pa je tudi na dveh smučkah, je kot šesta na startu najvišje postavila hitrostno letvico, ki jo ni mogla preskočiti nobena od konkurentk. Ledecka je nastopila na svoji 53. tekmi v svetovnem pokalu alpskih smučark. Lani decembra je v Lake Louisu osvojila svojo prvo smukaško zmago, letos pa je sledila še prva zmaga v superveleslalomu alpskega smučanja.

Februarja 2018 ji je v Pjongčangu takrat kot 22-letnici uspel enkraten podvig, ko je osvojila naslova olimpijske prvakinje v superveleslalomu alpskega smučanja in v paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu. Šlo je za zgodovinski olimpijski zlati kolajni v dveh različnih športih. Z drugo zmago v svetovnem pokalu alpskih smučark se je izenačila z rojakinjo Šarko Strachovo, ki je v svetovnem pokalu alpskih smučark vpisala dve zmagi na slalomih.

Suterjeva za tri stotinke 'prekratka'

Tudi lastnica malega superveleslalomskega globusa v minuli sezoni Švicarka Corinne Suter v nedeljo res izjemni Ledecki ni bila kos. Čeprav je bila zelo blizu. Za Čehinjo je zaostala tri stotinke sekunde za drugo mesto. Na najnižjo stopničko se je zavihtela Italijanka Federica Brignone(+0,35 sekunde), aktualna skupna zmagovalka svetovnega pokala, ki je dobila nekaj zadoščenja po smukaškem razočaranju v Savojskih Alpah.

V Val d'Iseru je bil bo dolgih 295 dnevih na sporedu svetovnega pokala znova ženski superveleslalom. Ilka Štuhecje startala kot 20. Po dobrem smukaškem izhodišču, na prvem smuku je bila četrta, na drugem sedma, je Štuhčeva pogumno krenila v napad tudi za vrhunsko superveleslalomsko uvrstitev, na progi, na kateri je bila pred štirimi leti že hitra. Zavita proga ni bila pisana na kožo slovenski smukaški šampionki. V cilju je z zaostankom 1,71 vpisala 14. čas, a bila kljub temu zadovoljna. Do konca je izgubila le še eno mesto za uvrstitev v najhitrejšo petnajsterico.

Štuhčeva je bila v Val d'Iseru najvišje sedma pred štirimi leti, ko je na tem prizorišču v Savojskih Alpah pred tem zmagala na smuku in v alpski kombinaciji. Maruša Ferk na tekmi ni bila konkurenčna najboljšim in je tekmo končala z ničlo na 34. mestu (+3,10). Z Val d'Iserom se v letu 2020 s tekmovalnega sporeda poslavljajo preizkušnje v hitrih disciplinah za ženske. Do konca leta bosta na ženskem sporedu le še veleslalom in slalom na Semmeringu. Ženska smuk in superveleslalom bosta znova na sporedu 9. in 10. januarja v St. Antonu v Avstriji.

Izidi:

1. Ester Ledecka (Češ) 1:24,64 sekunde

2. Corinne Suter (Švi) 1:24,67 + 0,03

3. Federica Brignone (Ita) 1:24,99 + 0,35

4. Marta Bassino (Ita) 1:25,10 + 0,46

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:25,42 + 0 ,78

6. Petra Vlhova (Slk) 1:25,48 + 0,84

7. Sofia Goggia (Ita) 1:25,49 + 0,85

8. Elena Curtoni (Ita) 1:25,81 + 1,17

9. Michelle Gisin (Švi) 1:25,88 + 1,24

10. Keely Cashman (ZDA) 1:25,93 + 1,29

. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:25,93 + 1,29

...

15. Ilka Štuhec (Slo) 1:26,35 + 1,71

34. Maruša Ferk (Slo) 1:27,74 + 3,10

- skupna razvrstitev v svetovnem pokalu alpskih smučark (9/33):

1. Petra Vlhova (Slk) 465 točk

2. Michelle Gisin (Švi) 327

3. Marta Bassino (Ita) 323

4. Federica Brignone (Ita) 308

5. Sofia Goggia (Ita) 302

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 275

7. Corinne Suter (Švi) 271

8. Lara Gut-Behrami (Švi) 258

9. Katharina Liensberger (Avt) 220

10. Ester Ledecka (Češ) 187

...

18. Ilka Štuhec (Slo) 102

30. Ana Bucik (Slo) 64

39. Meta Hrovat (Slo) 50

45. Tina Robnik (Slo)39

87. Neja Dvornik (Slo) 3

. Maruša Ferk (Slo) 3

- seštevek superveleslaloma (1/6):

1. Ester Ledecka (Češ) 100 točk

2. Corinne Suter (Švi) 80

3. Federica Brignone (Ita) 60

4. Marta Bassino (Ita) 50

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 45

6. Petra Vlhova (Slk) 40

7. Sofia Goggia (Ita) 36

8. Elena Curtoni (Ita) 32

9. Michelle Gisin (Švi) 29

10. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 26

. Keely Cashman (ZDA) 26

...

15. Ilka Štuhec (Slo) 16