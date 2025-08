Smučarski legendi z roko v roki: Vonnova razkrila slovito ime novega trenerja

"Svindala poznam že več kot 20 let. Skupaj sva trenirala v Čilu in Koloradu ter se celo upokojila na isti tekmi. To, da ga imam zdaj ob sebi, ne le kot prijatelja, ampak tudi kot trenerja, je nekaj resnično posebnega," je izjavila najboljša smučarka v hitrih disciplinah v zgodovini.

Lindsey Vonn se ponaša z 82 zmagami v svetovnem pokalu, 138 stopničkami, štirimi naslovi v skupnem seštevku in 16 globusi v disciplinah. V njeni bleščeči karieri je osvojila tudi tri olimpijske medalje, med katerimi je zlato v smuku v Vancouvru leta 2010, in osem medalj na svetovnem prvenstvu, vključno z dvema zlatima.