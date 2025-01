Smučarski skakalec žaluje po smrti partnerja: Leta sem živel v senci strahu

"Dolgo sem se spraševal, ali bom kdaj našel moč, da napišem te besede. Leta sem živel v senci strahu, skrit, boječ se, da bi me to, kar sem v resnici, lahko uničilo," je dolg in čustven zapis na svojem Instagramovem profilu začel 29-letni smučarski skakalec Andrzej Stekala. S poljsko reprezentanco je leta 2020 osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih, zdaj pa je v čustvenem zapisu na družbenih omrežjih razkril svojo veliko skrivnost.

S partnerjem sta se spoznala leta 2016, njuno zvezo in "prepovedano ljubezen" pa je dolga leta skrival pred javnostjo. "Tisto, kar bom zdaj napisal, je najtežje v mojem življenju. Leta sem živel skrit, v strahu, da bi to, kdo sem, lahko izničilo vse, za kar sem tako trdo delal. Danes pa nočem več bežati. Želim, da me resnično spoznate. Sem gej. Leta sem to skrival pred svetom – pred vami, pred mediji in včasih celo pred samim seboj," je nadaljeval. "Leta 2016 sem spoznal osebo, ki mi je spremenila življenje. Bil je moja opora, moja podpora, moj največji navijač. Skupaj sva delila življenje, strasti, radosti in težke trenutke. Zame je bil vse – moj dom, moje srce. Ljubila sva se v tišini, skrivaj pred svetom, da bi zaščitila to, kar nama je bilo najbolj dragoceno," je o njuni zvezi dejal Stekala.

Nato se je dotaknil njegove smrti: "Novembra lani sem ga izgubil. Ne znam opisati bolečine, ki me je preplavila. Svet, ki sva ga skupaj gradila, se je razbil na koščke. Vsak dan brez njega je boj, hkrati pa me opominja, kako neskončno sem ga ljubil in kako zelo sem bil ljubljen. Danes, 1. januarja, začenjam novo poglavje. Ne želim več skrivati tega, kdo sem. Sem to, kar sem – človek, ki je ljubil in še vedno ljubi. Vem, da bi si želel, da živim naprej v skladu s samim seboj."