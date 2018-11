Klimov najboljši v kvalifikacijah: Lanišek 13., Damjan in Mogel prekratka

Najboljši smučarski skakalec poletja Rus Evgenij Klimov(137,0 metra/137,7 točke), ki je osvojil poletno veliko nagrado, je dobil petkove kvalifikacije za posamično tekmo nove sezone svetovnega pokala v Wisli. V kvalifikacijah je bilo od sedmerice uspešnih pet Slovencev, najboljši med njimi je bil Anže Lanišek(124/123,4) na 13. mestu.

"S prikazanim sem kar zadovoljen, pokazal sem solidne skoke in sproščenost, kar je bil moj cilj. Če sem sproščen, skačem v redu. Tudi odskok je dober in potem me odnese. Naprej moram iti na enak način, biti moram popolnoma sproščen. Letos ne napadam rezultatov, ampak iščem sproščenost, kar mi je danes kar dobro uspelo,"je za spletno stran Smučarske zveze Slovenije (SZS) povedal Lanišek.

Damjan in Mogel prekratka

Poleg Laniška so se na tekmo na skakalnici Adama Malysza uvrstili še Bor Pavlovčič(123,0 m/116,2 točke) z 29. mestom v kvalifikacijah, Timi Zajc(118,0 m/114,3 toč.) je bil 30., Tomaž Naglič (118,0 m/113,5 toč.) 34. in Anže Semenič (117,0 m/111,3 toč.) 41.

Brez nastopa na uvodni tekmi 40. sezone svetovnega pokala sta med Slovenci ostala najstarejši, najbolj izkušeni član slovenske vrste Jernej Damjan (110,5 m/96,0 toč.), ki je bil 55., ter debitant na tej ravni tekmovanja, 17-letni Žak Mogel(113,0 m/102,2 toč.), ki je bil 52.

Stoch na tekmo skozi šivankino uho

"Če bi vedel, kaj je bilo narobe, ne bi šlo narobe. Ne vem, slab dan, nimam pojma. Čim prej moram pozabiti na to, česa drugega ne morem komentirati. Treningi pred tem so bili dobri oziroma solidni," je bil po današnjem dnevu v Wisli razočaran 35-letni Damjan.

Kvalifikacije in ček za 3000 švicarskih frankov (2628 evrov) je dobil Klimov. Za las si je nastop na nedeljski tekmi priskakal najboljši skakalec minule zime, branilec skupne zmage Poljak Kamil Stoch, je z le 111 metri in 105,7 točke končal na 48. mestu.