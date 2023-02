Wellinger ugnal Kobajašija, Zajc tik pod stopničkami

Domen Prevc četrti v kvalifikacijah, šest Slovencev na tekmo

Šest slovenskih tekmovalcev se je sicer uvrstilo na posamično tekmo smučarskih skakalcev za svetovni pokal v ameriškem Lake Placidu. Najboljši je bil Domen Prevc (136,5) na četrtem mestu. Kvalifikacije je z več kot 12 točk naskoka dobil Nemec Andreas Wellinger. Kvalifikacije so sicer bile na sporedu že v petek, a so bile zaradi vetra izpeljane danes. Drugi je bil vodilni v skupnem seštevku, Norvežan Halvor Egner Granerud (139,0), tretji pa Avstrijec Stefan Kraft (138,1). Od Slovencev so se na tekmo prebili še Timi Zajc (129,6) na 9. mestu, Matija Vidič (122,3), ki je svoje prve kvalifikacije v svetovnem pokalu končal na 17., Anže Lanišek (117,5) na 28. ter Žiga Jelar (117,2) in Peter Prevc (117,2), ki sta si delila 30. mesto. Na prvo posamično tekmo v Lake Placidu se s 53. mestom ni uvrstil Lovro Kos (102,8).