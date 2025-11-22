Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

V kvalifikacijah uspešnih vseh pet Slovencev

Lillehammer, 22. 11. 2025 15.45 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Norveški Lillehammer gosti začetek sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na petkovi ekipni tekmi je Slovenija končala na drugem mestu, sobotni spored pa se je začel z žensko tekmo, kjer je bila z devetim mestom najboljša Slovenka Nika Vodan. Trenutno je v teku moška tekma, na katero se je uvrstilo vseh pet Slovencev.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: Profimedia

V kvalifikacijah so nastopili Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Lovro Kos. Prva dva sta bila v petek, ko sta skupaj z Niko Vodan in Niko Prevc na ekipni tekmi zasedla drugo mesto, odlična, tokrat pa jima v zahtevnih vremenskih razmerah ni šlo po načrtih. Kljub temu sta se uvrstila na posamično moško tekmo, kar je uspelo tudi preostalim trem. Najboljši je bil Lanišek, ki je kvalifikacije sklenil na 12. mestu, Prevc je bil 22., Zajc 23., Kos 35, Oblak pa 39.

smučarski skoki Lillehammer
Naslednji članek

Rassat s 14. mesta na vrh slaloma v Gurglu

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363