V kvalifikacijah so nastopili Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Lovro Kos. Prva dva sta bila v petek, ko sta skupaj z Niko Vodan in Niko Prevc na ekipni tekmi zasedla drugo mesto, odlična, tokrat pa jima v zahtevnih vremenskih razmerah ni šlo po načrtih. Kljub temu sta se uvrstila na posamično moško tekmo, kar je uspelo tudi preostalim trem. Najboljši je bil Lanišek, ki je kvalifikacije sklenil na 12. mestu, Prevc je bil 22., Zajc 23., Kos 35, Oblak pa 39.
V kvalifikacijah uspešnih vseh pet Slovencev
Norveški Lillehammer gosti začetek sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na petkovi ekipni tekmi je Slovenija končala na drugem mestu, sobotni spored pa se je začel z žensko tekmo, kjer je bila z devetim mestom najboljša Slovenka Nika Vodan. Trenutno je v teku moška tekma, na katero se je uvrstilo vseh pet Slovencev.
