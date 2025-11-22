V kvalifikacijah uspešnih vseh pet Slovencev

V kvalifikacijah so nastopili Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Lovro Kos. Prva dva sta bila v petek, ko sta skupaj z Niko Vodan in Niko Prevc na ekipni tekmi zasedla drugo mesto, odlična, tokrat pa jima v zahtevnih vremenskih razmerah ni šlo po načrtih. Kljub temu sta se uvrstila na posamično moško tekmo, kar je uspelo tudi preostalim trem. Najboljši je bil Lanišek, ki je kvalifikacije sklenil na 12. mestu, Prevc je bil 22., Zajc 23., Kos 35, Oblak pa 39.