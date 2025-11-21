Slovenska mešana ekipa druga v Lillehammerju

Z današnjo tekmo mešanih ekip se je v norveškem Lillehammerju začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovenija, ki jo so jo zastopali Nika Prevc, Nika Vodan, Timi Zajc in Domen Prevc, je zasedla drugo mesto. Zmagala je Japonska, tretja je bila Avstrija.

Slovenija po prvem delu 15,4 točke za Japonsko

Za Slovenijo je kot prva nastopila Nika Prevc, ki je v lanski sezoni še drugič zapored osvojila veliki kristalni globus. 20-letna Prevc je na norveški skakalnici v neugodnih vremenskih razmerah skočila 123,5 m. Najbolje se je odrezala Japonka Nozomi Marujama, ki je pristala pri 128 m, boljša od Slovenke pa je bila še Kanadčanka Abigail Strate (125 m).

Nika Prevc FOTO: Profimedia icon-expand

Zatem je sledil nastop Timija Zajca, ki je skočil 134 m in za pol metra zaostal za Japoncem Renom Nikaidom. Kljub temu pa je Slovenija, po slabšem skoku Kanadčana Tarika Vanwierena, napredovala na drugo mesto, kjer je za vodilno Japonsko zaostajala 13,8 točke. Na tretje mesto je preko Philippa Raimunda skočila Nemčija, ki je za Slovenci zaostajala 9,5 točke. Japonska se je tudi v tretjem skoku izkazala, ko je Juki Ito skočila 129 m in postavila najboljšo daljavo prve serije v ženski konkurenci. Dobro je svoje delo opravila tudi Nika Vodan, ki je pristala pri 125 m in utrdila Slovenijo na drugem mestu. Slovenska ekipa je pred tretjo Avstrijo vodila za 11,1 točke.

Nika Vodan FOTO: Profimedia icon-expand

Domen Prevc, ki je v lanski sezoni v Planici zajadral do daljave 254,5 metra in postavil nov svetovni rekord, je v Lillehammerju postavil drugo najboljšo daljavo prve serije, potem ko je skočil 137 m. Rjoju Kobajaši je bil tri metre krajši in Slovenija je nekoliko znižala zaostanek za Japonci, ki so prvo serijo končali 15,4 točke pred Slovenci. S skokom dolgim 140 m se je izkazal Jan Hoerl, Avstrija pa je prvo serijo zaključila devet točk za Slovenijo.

Druga serija in napet boj za zmago

Nika Prevc je v drugi seriji nastopila izjemno in skočila kar 136,5 m. S tem je Slovenijo približala le na 1,4 točke zaostanka za vodilno Japonsko, kjer je sicer Marujami dobro uspel tudi drugi skok (134,5 m), a si je po pristanku privoščila manjšo napako in posledično prejela nižje sodniške ocene. Timi Zajc je skočil 127 m in nekoliko izgubil v primerjavi z Avstrijcem Stefanom Kraftom, ki je pristal pri 138 m. Japonec Nikaido je ponovil daljavo 25-letnega Zajca, a osvojil točko več, napet boj za zmago pa se je nadaljeval. Po tretjem skoku je Slovenija nekoliko izgubila v primerjavi z Avstrijo in Japonsko. Avstrijka Liza Eder je po natančnem odrivu skočila 132 m, medtem ko je Nika Vodan pristala pri 127,5 m. Pet metrov daljša od Slovenke je bila Juki Ito, ki je poskrbela, da se je Japonska znova oddaljila Sloveniji.

Juki Ito FOTO: AP icon-expand