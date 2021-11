Orli do odličnega ekipnega izplena: Zajc četrti, Cene Prevc peti, Lanišek sedmi

Po prvi seriji je imel slovenski tabor tri orle v prvi deseterici. Cene Prevc je držal peto, Timi Zajc deveto, Anže Lanišek pa deseto mesto. Za finale sta bila prekratka Lovro Kos (89,7) s 34. in Tilen Bartol (79,8) s 43. mestom, medtem ko je Domen Prevc obstal že v današnjih kvalifikacijah.

V drugi seriji sta Timi Zajc in Anže Lanišek z dobrima skokoma v težkih razmerah (sneženje in spremenljiv veter) še izboljšala svoji uvrstitvi. Cene Prevc je v drugo skočil zelo dobro (124 metrov), a ga je vetrovni odbitek stal boljše uvrstitve, tako da je ob pristanku zaostal za tedaj vodilnim Stefanom Kraftom in drugim Timijem Zajcem. Krafta, ki je po prvi seriji držal šele 14. mesto, je prvi z vrha izrinil Karl Geiger, zmagovalec sobotne preizkušnje. A drugo zaporedno zmago nemškega skakalca je preprečil Halvor Egner Granerud, najboljši skakalec pretekle sezone. Norvežan je v drugo zlahka zadržal prednost iz prve serije in se veselil nove zmage v svetovnem pokalu. Timi Zajc je na koncu zasedel četrto mesto, Cene Prevc peto, Anže Lanišek pa sedmo.

Timi Zajc se je tako odlično vrnil v karavano, potem ko je v soboto ostal brez tekme po slabem skoku v petkovih kvalifikacijah. A kot so poudarjali v slovenskem taboru, je bil prav Zajc v najboljši pripravljenosti na treningih pred samim začetkom sezone. In to se je danes potrdilo.