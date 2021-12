Kobajaši z izjemnim drugim skokom do zmage, Kos šesti v Oberstdorfu

Lovro Kos je v prvi seriji svoje delo opravil odlično: brez težav je preskočil svojega nasprotnika, to je bil izkušeni švicarski veteran Simon Ammann. Kos je ob zahtevnim vetrovnih razmerah pristal pri 126,5 metra, kar je zadoščalo za 143,1 točke in končno šesto mesto v prvi seriji. Tudi Peter Prevc, ki je 'v ogenj' šel kot drugi Slovenec, je svojo delo dobro opravil: s skokom 128 metrov je preskočil avstrijskega tekmovalca Ulricha Wohlgenannta, a ob precej vetrovnega odbitka na koncu zaostal za Kosom, za svoj skok je prejel 133,7 točke. Po prvi seriji je zasedal 11. mesto.

Slabše je v prvo svoje del opravil Anže Lanišek, ki je pristal pri vsega 116 metrih. Skok je sicer zadoščal, da je zmago v paru z Estoncem Arttijem Aigrom, a zagotovo ima Lanišek, sicer že zmagovalec posamične preizkušnje v tej sezoni, precej višje apetite (28. mesto po prvi seriji). Svojega nasprotnika je premagal tudi Cene Prevc, in sicer nekdanjega zmagovalca svetovnega pokala Kamila Stocha in branilca zlatega orla z lanske novoletne turneje. Cene Prevc je skočil 122 metrov in vpisal 127,2 točke, kar je bilo dovolj za 20. mesto po prvi seriji. Kot zadnji izmed slovenskih orlov se je v smučino spustil Žiga Jelar, ki je pristal pri 121 metrov (119,2 točke), toda moral priznati premoč favoriziranemu Norvežanu Danielu-Andreju Tandeju. Jelar je ostal brez finala.

V drugi seriji je Lanišek nekoliko popravil slabši vtis s prve, pristal je pri 121,5 metra in zanesljivo prevzel vodstvo ter napredoval po rezultatski lestvici navzgor (na koncu 23.). V drugi seriji pa se je skok povsem ponesrečil Cenetu Prevcu, ki je pristal pri vsega 110,5 metra, kar je pomenilo, da je v drugo izgubil precejšnje število mest (na koncu je bil 27.) Tudi Cenetovemu bratu Petru se skok v finalu ni povsem posrečil, saj je pristal pri 118 metrih in ob pristanku zasedel šele deveto mesto, na koncu pa se je moral zadovoljiti s končnim 19. mestom.

Izjemno pa je v finalu zajadral Lovro Kos, ki je ob dobrih razmerah pristal pri 139,5 metra, a ob ekstremni daljavi ostal brez telemarka, kar ga je stalo kar nekaj dodatnih točk (289,5). Takoj za njim je še bolje skočil japonski šampion Rjoju Kobajaši, ki je pristal pri 141 metrih, uspel mu je tudi čudovit doskok, tako da se je zaustavil pri 302,0 točkah in vrgel rokavico najboljšim s prve serije. Marius Lindvik se je nato s skokom 1375, metra vrinil med Kobajašija in Kosa, z vrha Japonca ni uspel izriniti niti vodilni skakalec te sezone Karl Geiger, ki pa je s skokom 131 metrov uspel prehiteti Kosa. Kobajašija ni uspel prehiteti niti Halvor Egner Granerud – skočil je 133 metrov, kar je bilo na koncu za 2,8 točke premalo. Kot zadnji se je v boj za zmago podal vodilni po prvi seriji Robert Johansson, ki pa je s skokom 131 metrov na koncu moral zadovoljiti 'le' s tretjim mestom.

Končni vrstni red:

1. Rjoju Kobajaši (Jap) 302 točki

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 299,2

3. Robert Johansson (Nor) 298,6

4. Marius Lindvik (Nor) 296,3

5. Karl Geiger (Nem) 295,9

6. Lovro Kos (Slo) 289,5

…

19. Peter Prevc (Slo) 249,8

23. Anže Lanišek (Slo) 241,3

27. Cene Prevc (Slo) 230,7

Izidi prve serije:

1. Robert Johansson (Nor) 152,2

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 147,6

3. Karl Geiger (Nem) 145,7

4. Marius Lindvik (Nor) 144,7

5. Rjoju Kobajaši (Jap) 143,6

6. Lovro Kos (Slo) 143,1

....

11. Peter Prevc (Slo) 133,7

20.. Cene Prevc (Slo) 127,2

28. Anže Lanišek (Slo)115,0

Izven finala:

Žiga Jelar (Slo) 119,2