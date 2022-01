Vetrovno loterijo (po le eni seriji) dobil Kobajaši, Jelar in Kos sedma

Dobro je svoje delo v prvo opravil Žiga Jelar, ki je pristal pri 132 metrih in vknjižil 95,1 točke. Peter Prevc se je v smučino willingenske skakalnice ob močnem vetru podal kot drugi slovenski orel, s skokom 127,0 metrov pa je zaostal za Jelarjem in zbral 79,7 točke. S številko 34 se je po skakalnici spustil Lovro Kos, ki se je zaustavil pri 128,5 metra, a imel težave pri doskoku, tako da je na koncu vknjižil enak točkovni izkupiček kot Jelar (95,1 točke). Le nekaj minut za Kosom je v smučino krenil še Timi Zajc, a je še enkrat pokazal, da se s to skakalnico v Willingenu ni najbolje spoprijateljil. Pristal je pri 105 metrih in ostal brez točk. Takoj za Zajcem je skočil Cene Prevc. Skočil je precej bolje kot Zajc, a zagotovo manj od lastnih pričakovanj – 126 metrov. Pristal je tik pred Petrom Prevcem s točkovnim izkupičkom 82,0.

Da so bile razmere na skakalnici v Willingenu zares težke, sta v zaključku dvoboja 'dokazala' tudi Stefan Kraft in Markus Eisenbichler, ki sta ga pošteno polomila. Avstrijec je zbral vsega 69,9 točke, Eisenbichler pa še manj (64,9) in pristal na 30. mestu. Takoj za Nemcem je v smučino šel Anže Lanišek, ki je skočil še slabše: le 104,5 metra in tako kot Zajc je ostal celo brez finala oz. točk. Precej boljše pogoje so imeli tekmovalci na samem koncu startne liste. In te so znali izkoristiti. Rjoju Kobajaši je skočil 145 metrov in vodil po prvi seriji, drugi je bil Halvor Egner Granerud (143 metrov/111,6 točke), tretji pa Marius Lindvik (137 metrov/107,0). Polomil ga je prav zadnji tekmovalec in nosilec rumene majice Karl Geiger, ki je pristal pri 120,5 metra in vpisal šele 20. mesto.

Žirija se je (pričakovano) po mučenju v prvi seriji odločila, da ob slabšanju vremenskih razmer finalne serije v Willingenu ne bo. Tako so kot končni rezultati obveljali rezultati iz prve serije. Podobno je bilo že na preizkušnji deklet, kjer je prav tako zmagovalko odločila le ena serija.