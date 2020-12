Lanišek ubranil naslov državnega prvaka pred bratoma Prevc

Pod zmagovalnim odrom so se zvrstili Jernej Damjan, Tilen Bartol, Cene Prevc, Rok Masle, Bor Pavlovčič, Lovro Kosin Timi Zajc, ki je zaokrožil najboljšo deseterico, a za zdaj ostal brez novoletne turneje. Slovenijo bodo tako v lovu na 69. zlatega orla, ki se bo s ponedeljkovimi kvalifikacijami začel v Oberstdorfu, zastopali Lanišek, Peter Prevc, Bor Pavlovčičin Žiga Jelar, ki so imeli nastop zagotovljen že pred časom, Cene Prevc, ki si ga je priskakal z dobrimi nastopi v Engelbergu, ter Domen Prevc, ki je glavnega trenerja Roberta Hrgoto z dobrim nastopom prepričal v sredo pod Poncami.

"Še vedno mislim, da so stvari, ki se jih da še izboljšati in na tem delamo, a ne z glavo skozi zid. Dobro je, da sem ubranil naslov prvaka. To je velika čast, da si najboljši v državi in da v bistvu tudi svojemu klubu nekaj povrneš nazaj," je po novem naslovu državnega prvaka povedal prvi favorit prvenstva Lanišek, ki je edini v slovenski reprezentanci to sezono že stal na stopničkah svetovnega pokala.

Križnarjeva prvič najboljša v državi

V ženski konkurenci je zmago na DP prvič v karieri slavila Nika Križnar(Alpina Žiri/227,4), ki je na vrhu nasledila Emo Klinec. Slednja je bila tik pred uvodom v žensko sezono svetovnega pokala v Ramsauu, kjer je z drugim mestom navdušila Križnarjeva, minuli teden pozitivna na novi koronavirus. Srebro je osvojila Ilirijanka Urša Bogataj(217,9), bron Jerneja Brecl(Mislinja/199,1), tik pod zmagovalnim odrom pa je končala Nika Prevc(Triglav Kranj/164,0).

"Domačih tekem nisem nikoli jemala preveč resno, vedno sem imela težave s samo pripravo na tekmo,"je po premierni zmagi na Bloudkovi velikanki povedala Križnarjeva. "Vedno sem delala napake. Na koncu tekme sem si vedno tudi rekla, da doma lahko izgubim kakšno mesto, na tekmah svetovnega pokala pa moram pokazati, kar znam. Trenutno pa tako ali tako ne vem, kako bi bilo, če bi bila Ema z nami. Ema je bila, preden je bila pozitivna, pripravljena zelo dobro, kazala je res konstantne skoke. Zdi se mi, da bi zdaj skakala v sam vrh svetovnega pokala in komaj čakam, da pride nazaj," je še povedala in dodala, da je vseeno vesela, saj si je končno dokazala, da tudi doma lahko skoči na sam vrh.

Ekipna tekma v Planici še poteka.