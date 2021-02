Granerud na tekmi mešanih ekip z zadnjim skokom preprečil zmago Sloveniji

Nika Križnar, Cene Prevc, Ema Klinec in Žiga Jelarso zelo uspešno nastopili na tekmi svetovnega pokala mešanih ekip v Rasnovu, generalki za svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Slovenska četverica (945,3 točke) je bila pred zadnjim skokom skupaj z Norveško izenačena na vrhu, na koncu pa je za 23,4 točke zaostala za Norvežani. Po treh nastopih, dvakrat so skočili Križnarjeva, Prevc in Klinčev, je bila Slovenija pred zadnjim nastopom na vrhu izenačena z Norveško; obe sta imeli po 838,4 točke. Nato pa je v zadnji skupini najboljši skakalec to zimo v svetovnem pokalu HalvorEgner Granerud za skoraj deset metrov preskočil Jelarja in norveški ekipi prinesel zmago.

Slovenska četverica je bila, zlasti po zaslugi obeh najboljših skakalk, vodilne v svetovnem pokalu Križnarjeve in Klinčeve, dobro je skakal tudi Prevc, na koncu druga, kar je dober obet pred bližnjim SP, ki se bo prihodnji teden začelo v Oberstdorfu. Tekma mešanih ekip, na kateri bodo med favoriti za kolajne brez dvoma tudi Slovenci, bo na SP v nedeljo, 28. februarja. Na stopničkah so ob Norvežanih in Slovencih končali še Avstrijci, ki so zbrali 924,6 točke.