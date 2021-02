Po prvi seriji vodi Granerud, Lanišek in Pavlovčič v boju za stopničke

Razlike so zelo majhne, v boju za stopničke pa je šest tekmovalcev, ki so se nekoliko odlepili od preostalih. Anže Lanišek je imel v prvi seriji drugo daljavo. Pristal je pri 139,5 metra in bo v finalu lovil svoje četrte stopničke v sezoni. Bor Pavlovčičbi sicer moral skočiti 33. po vrsti, a je zaradi težav z opremo skok opravil pozneje. Vseeno je nadaljeval dobre skoke ta konec tedna in s 137,5 metra dolgim skokom skočil na vrh, kasneje pa ga je prehitelo pet tekmecev.

V finalu bosta nastopila še Žiga Jelar(109,7) in Domen Prevc(108,9). Jelar je skočil 125 metrov in bo v drugo napadel s 27. mesta, najmlajši od bratov Prevc pa je s 126 metrov dolgim skokom finale ujel z 28. mestom. Timi Zajc (103,3) in Tilen Bartol(88,5) sta bila prekratka za finale. Zajc je bil 36., Bartol pa 47.