Zimski športi

Slovenska prevlada se nadaljuje: Domen Prevc do zmage, Lanišek četrti

Wisla, 06. 12. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
S.V. , STA
Komentarji
14

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v poljski Wisli slavil prvo zmago v olimpijski zimi, skupno pa 10. v karieri. Anže Lanišek je obdržal rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu in končal tik za stopničkami na četrtem mestu. Do tretjega mesta mu je zmanjkalo 1,4 točke.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: Profimedia

Domen Prevc si je že v prvi seriji pripravil odlično izhodišče, ko je pristal pri 136 m, kar je bila daleč najboljša daljava posamične tekme v Wisli. V finalni seriji je bil šest metrov krajši, kar pa je vseeno zadostovalo za novo. že 148. slovensko zmago. 

"Morda je bilo podobno čustveno le še na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Tudi danes sem čutil veliko pritiska, še sploh po slabših petkovih kvalifikacijah in katastrofalni poskusni seriji, zato sem si rekel, da se moram umiriti, popraviti napake in uživati. To mi je tudi uspelo, naredil sem dva svoja najboljša skoka v Wisli. Zelo, zelo sem vesel te zmage," je po zmagi dejal Prevc.

Drugo mesto je zasedel Nemec Philipp Raimund, tretji pa je bil Japonec Rjoju Kobajaši. Anže Lanišek se je v finalni seriji prebil iz petega mesta na četrto, peti pa je bil na koncu Nemec Felix Hoffmann. Lanišek še naprej ostaja vodilni v skupnem seštevku.

Mesto v finalni seriji si je prislužil še Timi Zajc, ki je zasedel 12. mesto. Rok Oblak (40. mesto) in Žiga Jančar (41. mesto) pa sta ostala brez finalne serije. 

V nedeljo skakalce na tem poljskem prizorišču čaka še ena tekma, preden bodo sezono nadaljevali v nemškem Klingenthalu.

Zlati vitezi iz Las Vegasa še do tretje zaporedne zmage, Capitals trikrat ob vodstvo

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
06. 12. 2025 17.40
To bi morala biti top novica ne pa donćićeva deca, ki jim, nevemo zakaj zakrivajo f...
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
06. 12. 2025 17.32
+1
Kje je lestvica, lenuhi???
ODGOVORI
1 0
AyrtonS
06. 12. 2025 17.32
+0
Bravo Domen, iz srca ti privoščim to radost in veselje ob uspehih 👏
ODGOVORI
1 1
myrchi
06. 12. 2025 17.22
+2
Čestitam Domen. Sramota slovenskega sodnika🥵🤦, edini ki je dal 17 oceno, STAHOPITEC, vsi ostali več. Naj si vzame vzgled po Nemškem sodniku, svojemu da vedno največjo oceno, naš sodnik pa... bolje da ne sodijo.
ODGOVORI
3 1
Ice_Cat
06. 12. 2025 17.25
Nas je posten🤣🤣
ODGOVORI
0 0
prsh
06. 12. 2025 17.15
+6
Slovenski dan. Ponosen sem, da sem Slovenec. Enostavno ponosen !!! Anže kapo dol. Neutrudni borci sinjih višav. Enako Prevc deklle. Ponosni smo na Vas. Navijamo za Vas. Ni nas malo. Cca 2 mio nas je. Pod alpami. Da.
ODGOVORI
7 1
bor99
06. 12. 2025 16.36
+5
dolgo ste rabili
ODGOVORI
5 0
ptuj.si
06. 12. 2025 16.54
+2
Se ni dogajalo v jugovini in jih ne zanima.
ODGOVORI
4 2
ptuj.si
06. 12. 2025 16.33
+12
Zakaj ni to top novica in je top novica nekaj novica iz jugovine?
ODGOVORI
15 3
Panter 63
06. 12. 2025 17.14
-2
Ti že veš kaj je top novica. Da so prejeli enega psihopata in okolica Črenšovce je zdaj brez strahu ali kaj drugega. Pa še nekaj Butalec, ta drama se dogajala v Sloveniji, če že ne veš kje so Črenšovci. Če pa si mislil pod "jugovinu" na Sloveniji pa pakiraj ,in čez čez Donavo .
ODGOVORI
0 2
ptuj.si
06. 12. 2025 17.16
+0
Hrvaško naselje Sitnica ni v Sloveniji.
ODGOVORI
1 1
Panter 63
06. 12. 2025 17.24
-1
Halozan, prejeli so ga v Črenšovcih. Glavni lov na njega je bil v okolici Črenšovcih. To govori članek zgoraj. Prebivalci Črenšovcev z okolico je oddahnilo kdaj so slišali da so prejeli modela z orožjem v njihovi okolici. Kaj tebi ni jasno?
ODGOVORI
0 1
Kriss-slo
06. 12. 2025 16.28
-17
vse ok..ampak v skokih stejejo samo sv pr,olimpijske in novoletna turneja..vse ostalo ima nizko oz nicno gledanost oz medijsko ppzornost izven teh 5 drzav ki resno tekmujejo..in na novoletni turneji se bo videla psiha nasih..pritisk je 10 x vecji of teh vaskih tekm..just saying..samo da ne boste spet trenerja menjaval ce nasega ne bo v prvih 3 .
ODGOVORI
2 19
pstwojnc
06. 12. 2025 16.56
+2
Edini šport ki ga redno spremljam so skoki. Občasno smučanje. Ostalo 0. Gledanost ne ne zanima, ker je pogosto pogojena z razgledanostjo posameznika. Največja gledanost je ponavadi obratno sorazmerna z intelektom.
ODGOVORI
2 0
