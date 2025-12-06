Slovenska prevlada se nadaljuje: Domen Prevc do zmage, Lanišek četrti

Domen Prevc si je že v prvi seriji pripravil odlično izhodišče, ko je pristal pri 136 m, kar je bila daleč najboljša daljava posamične tekme v Wisli. V finalni seriji je bil šest metrov krajši, kar pa je vseeno zadostovalo za novo. že 148. slovensko zmago.

"Morda je bilo podobno čustveno le še na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Tudi danes sem čutil veliko pritiska, še sploh po slabših petkovih kvalifikacijah in katastrofalni poskusni seriji, zato sem si rekel, da se moram umiriti, popraviti napake in uživati. To mi je tudi uspelo, naredil sem dva svoja najboljša skoka v Wisli. Zelo, zelo sem vesel te zmage," je po zmagi dejal Prevc.

Drugo mesto je zasedel Nemec Philipp Raimund, tretji pa je bil Japonec Rjoju Kobajaši. Anže Lanišek se je v finalni seriji prebil iz petega mesta na četrto, peti pa je bil na koncu Nemec Felix Hoffmann. Lanišek še naprej ostaja vodilni v skupnem seštevku.