Lampičeva in Urevčeva z lepo popotnico na SP

"Poletne razmere so tu ... Organizatorji imajo dovolj izkušenj, da pripravijo enakovredne pogoje za vse. Na prejšnjem SP v Seefeldu je bilo tudi toplo, a so bile mrzle noči in je bila snežna podlaga bolj utrjena. Kar 95 odstotkov sprinta je na soncu. Pomembna bo priprava smuči in servisna ekipa, ki ji zelo zaupam. Naši najboljši imata tudi dovolj izkušenj, da lahko preneseta pritisk. Vemo, kaj smo zmožni, ampak SP je posebna tekma. Verjamem pa, da kot že vso sezono tudi tu ne bomo razočarani," s prizorišča prvenstva glavni slovenski trener v smučarskem teku Nejc Brodar ni želel dajati bolj oprijemljivih rezultatskih napovedi.

Že v četrtek, 25. februarja, bosta sprinta v klasični tehniki, v nedeljo, 28. februarja, pa še ekipna sprinta. "Cilj je medalja, na SP le to šteje. Ne bom posebej potolčena, če je ne bom dobila, a bom naredila vse, da pridem vsaj v finale in potem mogoče tudi na stopničke. Vem, česa sem sposobna in sem mirna. V teh pogojih moraš biti nežen s snegom ne smeš iti na moč," je na novinarski konferenci povedalaLampičeva.

"Moti me vročina. Deset, 12 stopinj Celzija pod lediščem je bilo prejšnji teden v Planici, sedaj je tu +15 in več. Vso sezono smo bili na minusu in na trdih progah. Tu se proga vdira. V soboto smo imeli trening tekmo sprinta in zaradi vročine je bil tako suh zrak, da se kar osmodijo pljuča. Še sedaj čutim posledice sobotne tekme. Tega me je najbolj strah. Vso sezono nisem imela tako pekočih pljuč. To bo največji šok za vse,"je menila Lampičeva.