Boljšunov še drugič v 24 urah kralj Faluna, pri ženskah najboljša Linn Svahn

Anamarija Lampič je taktizirala in preizkušnje ni končala.

Najboljša slovenska športnica lanskega leta Anamarija Lampičje bila na startni listi, vendar tekme ni končala in je v skupnem seštevku pokala pred nedeljskim sprintom z devetega nazadovala na 12. mesto. V hudem mrazu je Lampičeva nastopila prvič po novoletni turneji. Po 18. (2,5 km) in 29. (3,9 km) časih na merjenjih je končala po prvem krogu, saj ni želela tvegati pred sprintom, na katerem bosta v nedeljo tekla še Eva Urevc in Janez Lampič.

Svahnova, najboljša sprinterka minule sezone, očitno postaja vse boljša tudi na razdaljah, kjer je svojo prvo zmago v pokalu slavila na drugi dan letošnjega leta na novoletni turneji v Val Müstairju v Švici, kjer je dan po slavju v sprintu prav tako vse ugnala na 10 km s skupinskim startom v klasični tehniki.

V vlogi favoritinje je bila tokrat Johaugova, ki pa se ji v vzponih ni uspelo priboriti večje prednosti, nekaj sekundno pa so tekmice v spustih takoj ulovile. Tako je skupina prišla v ciljni del skupaj, Svahnova pa je gladko dobila sprint. Johaugova se je morala na koncu potruditi, da je ostala na zmagovalnem odru. Sedma je bila vodilna v pokalu Američanka Jessie Diggins, ki je v petek na drugo mesto potisnila Johaugovo.