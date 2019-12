Švedinj ni zmotil planiški metež: Skandinavke do dvojne zmage

Anamarija Lampičin Katja Višnarsta na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal v smučarskih tekih v Planici (2 x 3,6 km prosto) v finalu zasedli osmo mesto med desetimi ekipami. Za zmagovito drugo švedsko zasedbo sta zaostale 34,48 sekunde. Preostalih Slovenk ni bilo v finalu. Zmagali sta Švedinji Maja Dahlqvist in Linn Svahnpred članicama prve švedske ekipe Stino Nilssonin Jonno Sundling(+1,01) in Švicarkama Lauren van der Graaffter Nadine Fähndrich(+1,13).

Norveška četverica na prvih mestih v Planici

Norvežana Erik Valnesin Sindre Bjoernestad Skarsta zmagala na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal v moški konkurenci. Druga sta bila njuna rojaka Havard Solas Taugbolin Gjoeran Tefre(+1,29), tretja pa Finca Ristomatti Hakolain Joni Maeki(+1,43).

Slovencev ni bilo v finalu. Na 21. mestu sta predtekmovanje končala Andrej Jenkoin Miha Jan, na 26., predzadnjem, pa Janez Lampičin Miha Šimenc.

Izidi, ekipno, sprint 2 X 3,6 km prosto:

Ženske

1. Švedska 2 19:13,55 sekunde (Maja Dahlqvist/Linn Svahn)

2. Švedska 1 +1,01 (Stina Nilsson/Jonna Sundling

3. Švica 1,13 (Lauren van der Graaff/Nadine Fähndrich)

4. Norveška 1 7,58

5. ZDA 9,72

6. Norveška 2 12,41

...

8. Slovenija 1 34,48 (Anamarija Lampič/Katja Višnar)

...

- izpadli v kvalifikacijah:

14. Slovenija 2 (Vesna Fabjan/Alenka Čebašek)

Moški

1. Norveška 1 16:54,52 sekunde (Erik Valnes/Sindre Bjoernestad Skar)

2. Norveška 2 +1,29 (Havard Solas Taugbol/Gjoeran Tefre)

3. Finska 1 1,43 (Ristomatti Hakola/ Joni Maeki)

4. Francija 1,50

5. Italija 1 3,42

6. Švica 1 16,16

...

- izpadli v kvalifikacijah:

21. Slovenija 2 (Andrej Jenko/Miha Jan)

26. Slovenija 1 (Janez Lampič/Miha Šimenc)