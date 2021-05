Smuči Jakova Faka na dobrodelni dražbi za Junake 3. nadstropja

Jakov Fak je za dobrodelno dražbo podaril svoje smuči in tudi dve podpisani štartni številki. Izkupiček omenjene dražbe bo namenjen društvu Junaki tretjega nadstropja. Dražba bo potekala do konca tedna.

Junaki tretjega nadstropja so otroci in mladostniki, ki so se ali se še zdravijo v tretjem nadstropju Pediatrične klinike na hematološko-onkološkem oddelku. To so otroci z rakom, ki jim je življenje že v rani mladosti zadalo težke preizkušnje. Junaki tretjega nadstropja so tudi starši, ki jih je združila ta težka bolezen.