Smuči še na poti z Japonske, skakalci komaj čakajo večje naprave

"Čestitke za dosedanje uspehe. Resda manjka pika na i, ampak kot večni optimist sem prepričan, da bomo do marca tudi to večkrat dosegli,"je med drugim uvodoma sezono ocenil predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič.

Sezona svetovnega pokala se za skakalce konec tedna nadaljuje na veliki skakalnici v Willingenu, naslednji vikend pa nato že sledijo prvi poleti v sezoni na Kulmu. Iz tega razloga se je glavni trener Gorazd Bertoncelj z mislimi na marčevsko svetovno prvenstvo v poletih v Planici, kjer potrebuje pet "močnih" letalcev, odločil, da močno premeša reprezentanco.

"Z rezultati v Sapporu smo zelo zadovoljni. Niso bili vrhunski, a za stopničke se moramo še malo bolj potruditi, ne samo imeti asa v rokavu z vetrom. V tem trenutku imamo štiri zelo močna orožja, Petra, Timija, Anžeta in Domna,"je uvodoma dejal Bertoncelj.

Na naslednji prizorišči svetovnega pokala bodo ob Petru inDomnu Prevcu, Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu odpotovali še Žiga Jelar, ki si je mesto priskakal z dobrimi nastopi v celinskem pokalu, Anže Semeničin pa prvič letos tudi Jurij Tepeš. Bertoncelj upa, da bodo njegovi varovanci kmalu dobili smuči, ki so po tekmah v japonskem Sapporu še vedno nekje na poti med Tokiem in Ljubljano.

"Prihajajo večje naprave in zato sem se odločil, da s seboj odpeljem bolj izkušene fante. Poleg tega na domačem SP potrebujemo vsaj pet močnih letalcev, zato je prav, da fantje dobijo priložnost," je menil Bertoncelj in dodal, da se po teh dveh postojankah v ekipo spet vračata Cene Prevc in Rok Justin.

"S svojimi dosedanjimi nastopi to zimo sem lahko zadovoljen, četudi res od sebe pričakujem še več. Uspeh je že to, da sestavim po dva dobra skoka na posameznem prizorišču. Ko bom sestavil še dva dobra v konkurenci, bo tudi rezultat temu primeren," je dejal Domen Prevc, ki se veseli prehoda na večje skakalnice, medtem ko njegovega brata Petra v Ljubljani ni bilo, saj je moral zaradi odkrušenega zoba nujno na obisk zobozdravnika.

Skakalke so sezono odlično začele, že na drugem prizorišču prišle do stopničk, nato pa po novoletnem premoru, med katerim se je hudo poškodovala Urša Bogataj, padle v formi. Tega se zaveda tudi trener Zoran Zupančič, ki vztraja, da je glavni cilj še vedno preboj na zmagovalni oder na domači tekmi na Ljubnem ob Savinji ta mesec.

"Novoletni premor nam dela težave, tako lani kot letos smo vmes izgubili eno skakalko. A počasi se sestavljamo in upam, da bo do Ljubnega vse v redu," je dejal Zupančič.

Ema Klinec, ki je kot najboljša Slovenka na osmem mestu v svetovnem pokalu, poudarja, da ni pozabila skakati: "Moj začetek sezone je bil izjemen, ne bi si mogla želeti boljšega. Tudi na treningih še vedno dobro skačem, še vedno znam skakati. Treba bo to prenesti na tekmo. Vem, da znam in zmorem."

Njena reprezentančna kolegicaNika Križnar, deveta skupno v svetovnem pokalu, minuli konec tedna v Oberstdorfu je dobila kvalifikacije, na tekmi pa zasedla peto mesto, se še vedno ubada z nihanji v skokih. "Še vedno preveč niham. Ne glede na to sem vseeno blizu najboljšim. Pravzaprav je recept preprost: treba je narediti dva dobra skoka, pa bo prišel tudi rezultat,"meni Križnarjeva.