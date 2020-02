Kildeju zmaga v superveleslalomu, dva Slovenca do točk

Martin Čater, v četrtek 24. na smukaški preizkušnji, je s solidno vožnjo in končnim 21. mestom prišel do najvišje letošnje uvrstitve v sezoni tudi v superveleslalomu, potem ko je bil pred tem najboljši, 26., v Beaver Creeku na progi ptic roparic. Do tretjih letošnjih točk na superveleslalomskih preizkušnjah je z 29. mestom prišel Klemen Kosi, ki je imel kar nekaj sreče, da v zadnjih metrih preizkušnje ni padel, ko ga je raztegnilo po zadnjem skoku. Miha Hrobat, najbolje uvrščeni slovenski smučar v superveleslalomskem seštevku, je s številko 21 zapeljal mimo vratc in ostal brez uvrstitve.

Boštjan Klinesuperveleslaloma ni izpeljal, potem ko je na istem mestu kot Hrobat skočil z linije in nerodno udaril ob vratca, zaradi česar je dolgo v bolečinah klečal ob stezi. V boju za vrh je po štirih uvrstitvah na oder za zmagovalce v tej sezoni Aleksander Aamodt Kildevendarle ugnal vse tekmece in slavil četrto zmago v karieri. Drugič je bil najhitrejši v superveleslalomu, prvo zmago v tej disciplini pa je prav tako dosegel v Avstriji, in sicer v Hinterstoderju pred slabimi štirimi leti. Kline je bil takrat drugi.

S 100 osvojenimi točkami je prevzel vodstvo tako v superveleslalomski razvrstitvi kot v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima pred rojakom Henrikom Kristoffersenom 79 točk prednosti. Tretje mesto zaseda Francoz Alexis Pinturault, ki zaostaja natanko 100 točk.

Izidi:

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 58,30 sekunde

2. Mauro Caviezel (Švi) +0,15

3. Thomas Dressen (Nem) +0,31

4. Christian Walder (Avt) +0,52

5. Mattia Casse (Ita) +0,61

6. Alexis Pinturault (Fra) +0,63

7. Travis Ganong (ZDA) +0,64

. Andreas Sander (Nem) +0,64

9. Kjetil Jansrud (Nor) +0,65

10. Vincent Kriechmayr (Avt) +0,96

...

21. Martin Čater (Slo) +1,53

29. Klemen Kosi (Slo) +2,02

- odstop:

Miha Hrobat, Boštjan Kline

- svetovni pokal, skupno (31/44):

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 982 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 903

3. Alexis Pinturault (Fra) 882

4. Matthias Mayer (Avt) 716

5. Beat Feuz (Švi) 697

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 654

7. Thomas Dressen (Nem) 570

8. Dominik Paris (Ita) 556

9. Clement Noël (Fra) 550

10. Kjetil Jansrud (Nor) 535

...

14. Žan Kranjec (Slo) 396

50. Štefan Hadalin (Slo) 138

85. Martin Čater (Slo) 67

97. Klemen Kosi (Slo) 46

106. Miha Hrobat (Slo) 37

140. Boštjan Kline (Slo) 10

- superveleslalom (5/8):

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 336 točk

2. Mauro Caviezel (Nor) 285

3. Kjetil Jansrud (Nor) 265

4. Matthias Mayer (Avt) 264

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 262

6. Marco Odermatt (Švi) 185

7. Mattia Casse (Ita) 177

8. Thomas Dressen (Nem) 164

9. Dominik Paris (Ita) 145

10. Travis Ganong (ZDA) 124

...

27. Miha Hrobat (Slo) 27

35. Klemen Kosi (Slo) 16

37. Martin Čater (Slo) 15

44. Boštjan Kline (Slo) 10

