Hud padec Gisina v Val Gardeni, zmaga Kildeju

Klasično smukaško preizkušnjo na progi Saslong v Val Gardeni je zasenčil grd padec Švicarja Marca Gisina, ki je izgubil ravnotežje, padel in poletel čez prelomnico in obležal brez zavesti. Kakšne so Gisinove poškodbe, trenutno še ni znano. Organizatorji so čakali helikopter, s katerm so ga odpeljali v bolnišnico, tekma je bila za pol ure prekinjena. Po poročanju italijanske televizije Rai, naj Gisin ne bi nosil zaščitne zračne blazine (airbaga), ki ga smučarji nosijo pod kombinezonom.

Gisin, sicer član poznane smučarske družine, je hudo nesrečo doživel že leta 2015 v Kitzbühlu, ko je zaradi poškodb glave moral predčasno končati sezono.