Ilki Štuhec ob povratku 17. mesto, smukaška zmaga Čehinji

Na startu smuka za točke svetovnega pokala v Lake Louisu je bilo 48 smučark, tudi edina Slovenka v konkurenci Ilka Štuhec. Za Mariborčanko, aktualno smukaško svetovno prvakinjo, je bil to prvi nastop po februarski poškodbi in operaciji kolena.

V Kanadi so imeli organizatorji precej težav z organizacijo treningov in tekem zaradi vremenskih razmer. Tako je odpadel en smukaški trening, tekmo pa so tekmovalke, z enournim zamikom začele iz nižjega startnega mesta. Zaradi neutrjene snežne površine so organizatorji tudi skrajšali progo.

Štuhčeva ima lepe spomine na Lake Louis, saj je decembra 2016 dosegla svoji prvi smukaški zmagi. Na tekmi je startala s številko 13 in ob prihodu v cilj zasedla 10. mesto (+1.85), nekaj tekmovalk jo je prehitelo in zasedla je 17. mesto. Zmagala je Čehinja Lester Ledecka, ki je imela visoko startno številko (26), a se je najbolje znašla na progi in osvojila prvo zmago na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju (zmagovala je že v deskanju na snegu, je olimpijska prvakinja v paralelnem veleslalomu). Druga je bila Švicarka Corinne Sutter (+0.35), tretja Avstrijka Stephanie Venier (+0.45).