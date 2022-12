Smuk v Beaver Creeku odpovedan zaradi močnega vetra in sneženja

Iz mednarodne smučarske federacije so odločitev o odpovedi tekmovanja sporočili le nekaj ur pred načrtovanim začetkom smuka ob 18.15 po srednjeevropskem času. Kot je poročala avstrijska tiskovna agencija Apa, tudi vremenska napoved za nadaljevanje dneva ni bila obetavna in ni kazalo, da bi se lahko vreme izboljšalo, zato so se odločili za odpoved tekme.

Za konec tedna sta načrtovani še dve tekmi, še en smuk je na sporedu v soboto, superveleslalom pa v nedeljo. V Beaver Creeku so bili zaradi vremena prisiljeni odpovedati že prvi uradni torkov preizkus smukaške proge. Na startnem seznamu današnje tekme so bili tudi trije Slovenci: Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik.