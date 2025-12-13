Smuk v St. Moritzu: Ilka Štuhec ve, kako v drugo do vrhunskega rezultata

Ilka Štuhec je novo sezono svetovnega pokala v hitrih disciplinah začela s 14. mestom na smuku v St. Moritzu. Tega je sicer prepričljivo dobila Američanka Lindsey Vonn, ki je pri 41 letih postala najstarejša zmagovalka svetovnega pokala. Pred tem je s 37 leti rekord držal Švicar Didier Cuche. Slovenska alpska smučarka ima novo priložnost za dober rezultat. Drugi smuk sezone še že odvija.