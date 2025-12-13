Zimski športi
Smuk v St. Moritzu: Ilka Štuhec ve, kako v drugo do vrhunskega rezultata
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
0
Ilka Štuhec je novo sezono svetovnega pokala v hitrih disciplinah začela s 14. mestom na smuku v St. Moritzu. Tega je sicer prepričljivo dobila Američanka Lindsey Vonn, ki je pri 41 letih postala najstarejša zmagovalka svetovnega pokala. Pred tem je s 37 leti rekord držal Švicar Didier Cuche. Slovenska alpska smučarka ima novo priložnost za dober rezultat. Drugi smuk sezone še že odvija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.