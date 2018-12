Ilkin dan: Štuhčeva odpihnila tekmice za prvo zmago po marcu 2017

Štuhčeva (na fotografiji) je takole prodirala do cilja in vodstva.

Ilka Štuhecje po vzpodbudnih rezultatih na vseh treningih pred torkovo smukaško tekmo v Val Gardeni dokazala, da ji strmine na Južnem Tirolskem še kako ustrezajo. S štartno številko 13 se je izstrelila na progo Saslong in si že pri prvem merjenju vmesnega časa nabrala več kot dve desetinki prednosti pred najbližjimi zasledovalkami, kljub temu, da najvišjih hitrosti ni dosegala, pa je znala najhitreje skozi vratca drseti tam, kjer to ni uspevalo nobeni od tekmic.

Štuhčeva je v cilju prevzela vodstvo in iz rok ga ni izpustila niti po nastopih vseh najboljših za osmo zmago v svetovnem pokalu, peto smukaško. Odlično vožnjo je v ciljni areni pospremila z glasnim krikom in visoko dvignjenimi rokami. Zmage ji iz rok ni vzela nobena od tekmovalk, ki so še bile na startu: najbolj se ji je z vsega 14 stotinkami zaostanka približala domačinka Nicol Delago, medtem ko je Avstrijka Ramona Siebenhofer zaostala že občutno več (+0,51). Njena rojakinja in najboljša smukačica v aktualni sezoni Nicole Schmidhoferse je morala denimo zadovoljiti s skromnim desetim mestom (+1,20).

28-letna Štajerka se je v minuli sezoni borila s poškodbo kolena, na kakšni tekmi za svetovni pokal pa je nazadnje slavila ob koncu šampionske sezone 2016/17, ko je dobila zaključni smuk na finalni prireditvi v Aspnu. Zdravljica je njej v čast spet zadonela pod italijanskimi vršaci, slovenska šampionka pa je potočila tudi nekaj solz.