Ilka Štuhec: Zlatih medalj ne jemljem kot breme, ampak kot dodatno motivacijo

Ilka Štuhecje bila zelo zadovoljna po današnjih dveh treningih na smukaški progi Olympia delle Tofane, ki bo v soboto v Cortini d'Ampezzo prizorišče bojev alpskih smučark za kolajne v kraljevski disciplini. Aktualna svetovna prvakinja se bo podala na progo s štartno številko 17. Prvi, zaradi sočasnega moškega treninga skrajšani trening, je končala z osmim časom, na drugem, ki je potekal po celotni progi, pa je dosegla šesti čas in bila ob prihodu v cilj zadovoljna, saj je po tritedenski odsotnosti od smukaških zavojev znova pokazala, da sodi med najboljše.

"Vožnji sta bili dokaj v redu. Obstajajo še deli, ki jih lahko izboljšam, ampak gledano v celoti, dobro kaže. Proga postaja čudovita in res je užitek tukaj smučati. Veselim se jutrišnje tekme," je o svojih treningih dejala Štuhčeva. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih v St. Moritzu leta 2017 in v Areju leta 2019 je na smuku ni premagal nihče in zanimanje za dvakratno zaporedno svetovno prvakinjo je razumljivo pred smukaškim dnevom tudi v Cortini d'Ampezzo zelo veliko.

"Obstoječih zlatih medalj ne jemljem kot breme ali pritisk, ampak kot dodatno motivacijo. Ne glede na to, kaj se je dogajalo letošnjo sezono, jutri je en dan, ena priložnost za vse in prepričana sem, da bo vsaka pokazala največ, kar zmore. Videli bomo, kaj nam to prinese. Jaz bom skušala odmisliti, kaj se je dogajalo dve leti nazaj, štiri leta nazaj, danes ali 14 dni nazaj. Jutri je nova priložnost. Vržem se dol in uživam,"je še dejala aktualna svetovna smukaška prvakinja.