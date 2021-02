Lara Gut Behrami nadaljuje serijo zmag, Ilka Štuhec 'nekonkurenčna'

Val di Fassa drugi dan zapored gosti najboljše alpske smučarke v hitrih disciplinah. Vnovič je bila za svetovno konkurenco prehitra svetovna prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu ter tretja v smuku na prvenstvu v Cortini, Lara Gut Behrami, ki je slavila pred rojakinjo Corinne Suter. Za 29-letno Švicarko je to 32. zmaga na tekmah za svetovni pokal in enajsta v smuku. Slovenska alpinka Ilka Štuhec je bila tudi tokrat daleč od najboljših.

Ilka Štuhec FOTO: Damjan Žibert