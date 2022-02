Feuz olimpijski zmagovalec v smuku, Kline deseti

Beat Feuz je pred štirimi leti v Pjongčangu osvojil dve kolajni, a ne zlatega sijaja, srebrn je bil v superveleslalomu in bronast v smuku. Naslov svetovnega prvaka v smuku ima z domačega prvenstva leta 2017 (St. Moritz). Feuz je dobil zadnji smuk v svetovnem pokalu v Kitzbühlu pred OI in je postal četrti Švicar z naslovom olimpijskega smukaškega prvaka. Pred njim so kraljevsko preizkušnjo na OI od leta 1948 dobili Didier Defago (2010), Pirmin Zurbriggen (1988) in Bernhard Russi (1972). Johan Clarey je na drugem mestu zaostal zgolj desetinko za prvo kolajno na OI. Postal je najstarejši nosilec olimpijske kolajne na smukaških preizkušnjah. Avstrijec Matthias Mayer, smukaški olimpijski prvak iz Sočija izpred osmih let, je bil na tretjem mestu šest stotink počasnejši za bron. Mayer je prišel do še tretje olimpijske kolajne.