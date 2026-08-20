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Zimski športi

Slovenski smučarji hitrih disciplin na zahtevne priprave v Čile

Ljubljana, 20. 08. 2026 17.52 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
STA
Reprezentanca v hitrih disciplinah pred odhodom v Čile.

Pred ekipami v alpskem smučanju je obdobje priprav na novo tekmovalno sezono, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Crans Montani. Čeprav je Evropa še v primežu visokih poletnih temperatur, pa je na južni polobli zima. Snežne razmere v Čilu želijo izkoristiti tudi slovenski smukači, ki so onstran Atlantika že poslali 1300 kg opreme.

Čilski snežni kamp je za slovensko ekipo v hitrih disciplinah osrednji del poletnih priprav. V ponedeljek se bodo proti gorovju Andi odpravili Martin Čater, Nejc Naraločnik, prvič Alen Hriberšek ter Miha Hrobat, ki je sicer ravno pred odhodom na snežne priprave staknil vnetje ušesa. Na pripravah bo čas tudi za testiranje materiala.

V Ushuaii v Argentini sta že Žan Kranjec in Miha Oserban, Neja Dvornik se je odločila, da bo poletne priprave opravila na Novi Zelandiji, Andreja Slokar, ki je še v postopku rehabilitacije po poškodbi kolena, za zdaj ostaja v Evropi. Za slovensko moško ekipo za hitri disciplini je bila zahtevna olimpijska sezona. Naraločnik in Rok Ažnoh sta se poškodovala, olimpijske igre pa se niso razpletle po načrtih.

Reprezentanca v hitrih disciplinah pred odhodom v Čile.
Reprezentanca v hitrih disciplinah pred odhodom v Čile.
FOTO: Sloski

"Kaj smo se naučili? Potrdilo se je tisto, da lahko narediš vse najboljše, kar lahko, in se trudiš celo leto, potem ti pa ena stvar, na katero nimaš vpliva, lahko pokvari celo sezono," je izzive na novinarski konferenci v Ljubljani predstavil trener reprezentance v hitrih disciplinah Aleš Brezavšček.

V strokovnem vodstvu se niso prepustili paniki, temveč so skušali narediti, kar so lahko. "Fanta sta prišla nazaj, zelo pomembno je, da se tekmovalec izvleče iz težav in da pride nazaj na raven, na kateri je bil," je opisal glavni trener. Ažnoha, ki po poškodbi kolena še čuti nekaj bolečin, letos ne bo vzel s sabo v Čile. Korošec bo ostal tostran Atlantika in se priključeval treningom ekipe za evropski pokal.

"Za letos nismo kaj dosti spreminjali. Letos ni bilo toliko poudarka na samem smučanju kot prvo leto, ko smo spreminjali tehniko, smo pa dali poudarek kondicijski pripravi, kjer smo imeli še nekaj prostora za napredek. Fantje so tudi sami čutili, da mogoče kdaj kaj zmanjka, da ne bi bilo nič narobe, če bi imeli kdaj malo več moči. Če bo vse normalno, če bodo fantje zdravi, če bodo smučali tako, kot znajo, zna biti lepa sezona," napoveduje Brezavšček, ki v novi sezoni svetovnega pokala pričakuje največ od trojice najbolj izkušenih, Hrobata, Čatra in Naraločnika.

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"Glede na to, da se v Evropi zaradi pretoplih poletij hitrih disciplin ne da trenirati, je odhod na južno poloblo oziroma v Čile za nas postal obvezen," je še dejal trener. Ekipa se bo iz Čila vrnila 1. oktobra. Brezavšček si želi, da bi med 30-dnevnim bivanjem v Čilu opravili 25 dni treninga na snegu. "Snežni pogoji so trenutno dobri, kar pa še ne pomeni, da so pogoji dobri tudi za trening. Snega je veliko, sredi julija ga je padlo tudi več kot tri metre, tako da upam, da ga bo še kaj ostalo."

V Čilu bodo najprej spali na nadmorski višini 3000 metrov, smučali pa bodo do višin tudi 4000 metrov nad morjem. Najprej bodo v El Coloradu, kjer bodo do 10. septembra bolj trenirali veleslalom in superveleslalom, nato se bodo preselili še na smučišče Nevados de Chillan.

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V Čile odhaja ekipa na čelu z Brezavščkom, v kateri bodo še trije serviserji, fizioterapevt in njegova pomočnika trenerja Jaka Korenčan in Boštjan Kline, ki se je po upokojitvi šampionke Ilke Štuhec pridružil moški ekipi za hitri disciplini. Brezavšček prihod Klineta ocenjuje zelo pozitivno in se nadeja, da bo prenesel naprej bogate tekmovalne izkušnje.

"Z Alešem se sedaj že tako dobro poznamo, da točno ve, kaj vsak potrebuje. Zares se mi zdi velika prednost, da Aleš že zjutraj vidi, koliko je ura in kaj kdo rabi. Na tak način je zares lahko delati in zato napredujemo iz treninga v trening," je dejal Naraločnik.

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