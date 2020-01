Slovenske skakalke Špela Rogelj, Jerneja Brecl, Ema Klinec in Nika Križnar so pete po prvi seriji na ekipni tekmi za svetovni pokal v japonskem kraju Zao (349,1 točka). Med osmimi ekipami močno vodijo Avstrijke (459,6) pred Japonkami (367,6) in Norvežankami (364,8).

Ema Klinec FOTO: AP