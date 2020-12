Sneg in veter 'odnesla' uvodno preizkušnjo v St. Moritzu

V Sankt Moritzu je v nedeljo predvidena še ena superveleslalomska preizkušnja, organizatorji pa so se zavzeli, da bodo v njeno izvedbo usmerili vse moči. Na start bosta tako kot v soboto, ko so tekmo zaradi novozapadlega snega in vetra odpovedali, čakali Slovenki Ilka Štuhecin Maruša Ferk.

"Zaradi močnega sneženja in vetra je današnji ženski superveleslalom v St. Moritzu odpovedan. Vse moči so zdaj usmerjene v jutrišnjo tekmo v upanju na boljše vremenske razmere,"je na družbenih omrežjih sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis).

Ferkova je letos že nastopila na tekmi paralelnega veleslaloma v Lechu, kjer je ostala brez izločilnih bojev. Za Štuhčevo bi Sankt Moritz pomenil prvi tekmi v sezoni 2020/21. Lanski superveleslalom v Sankt Moritzu je bil za Mariborčanko celo najnižja točka njene minule sezone, končala ga je brez osvojenih točk na 32. mestu. Zmagala je Italijanka Sofia Goggia pred Američanko Mikaelo Shiffrin, ki bo tokratni tekmovalni konec tedna izpustila zaradi pomanjkanja treninga v hitrih disciplinah.