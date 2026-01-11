Sneg odnesel ženski superveleslalom v Zauchenseeju

"Znašli smo se pred nemogočo nalogo. Varnost je na prvem mestu, smo v olimpijski sezoni, to je glavna prioriteta," je dejal vodja organizacijskega odbora tekmovanja Michael Walchhofer.

Američanka Lindsey Vonn je zmagala v soboto na smuku, ki je potekal na skrajšani progi. 41-letna veteranka je dosegla 84. karierno zmago v konkurenci svetovnega pokala, 45. na tekmah v smuku. Po hitrem zgornjem delu je slovenska smučarka Ilka Štuhec z zaostankom manj kot sekunde iztržila 16. mesto. Mariborčanka je ključne stotinke izgubila, ko je zašla iz idealne linije ter jo je zaneslo v neutrjen sneg.

Zaradi težav z novim snegom so izpeljali le enega od dveh načrtovanih uradnih preizkusov proge. Prav tako so smučarke tekmo začele z rezervnega starta. Svetovni pokal za ženske se bo nadaljeval v torek z nočnim slalomom v Flachauu. Karavana se bo nato konec tedna približala Sloveniji, ko bo ženski del svetovnega pokala po skoraj 15 letih znova gostil Trbiž s smukom in superveleslalomom.