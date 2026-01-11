Naslovnica
Zimski športi

Sneg odnesel ženski superveleslalom v Zauchenseeju

11. 01. 2026

Avtor:
STA
Zauchensee

Prireditelji tekem svetovnega pokala v Zauchenseeju na Solnograškem v Avstriji so bili prisiljeni odpovedati nedeljski superveleslalom alpskih smučark. Delavci in prostovoljci niso mogli očistiti in pripraviti tekmovalne proge, potem ko je ponoči zapadlo okrog 40 cm snega.

"Znašli smo se pred nemogočo nalogo. Varnost je na prvem mestu, smo v olimpijski sezoni, to je glavna prioriteta," je dejal vodja organizacijskega odbora tekmovanja Michael Walchhofer.

Američanka Lindsey Vonn je zmagala v soboto na smuku, ki je potekal na skrajšani progi. 41-letna veteranka je dosegla 84. karierno zmago v konkurenci svetovnega pokala, 45. na tekmah v smuku. Po hitrem zgornjem delu je slovenska smučarka Ilka Štuhec z zaostankom manj kot sekunde iztržila 16. mesto. Mariborčanka je ključne stotinke izgubila, ko je zašla iz idealne linije ter jo je zaneslo v neutrjen sneg.

Zaradi težav z novim snegom so izpeljali le enega od dveh načrtovanih uradnih preizkusov proge. Prav tako so smučarke tekmo začele z rezervnega starta. Svetovni pokal za ženske se bo nadaljeval v torek z nočnim slalomom v Flachauu. Karavana se bo nato konec tedna približala Sloveniji, ko bo ženski del svetovnega pokala po skoraj 15 letih znova gostil Trbiž s smukom in superveleslalomom.

superveleslalom zauchensee odpoved

Kralji brez Kopitarja do zmage po kazenskih strelih

96bimBo
11. 01. 2026 09.32
Ilka odlična šestnajsta!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
