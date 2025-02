Snega preveč za lopate, dovolj za podočnjake

Tako težko pričakovane snežinke so padle takrat, ko si jih nihče več ni želel. 24 ur pred začetkom sobotne smučarske tekme svetovnega pokala so delavci na vitranški strmini nejeverno zrli v nebo. Nizka oblačnost je v petek zjutraj ovila ves hrib razen ciljne strmine, iz sivih oblakov pa so vztrajno naletavale snežinke. Na zgornji štart veleslaloma, ki je postavljen na skoraj 1300 metrih, jim je nasulo 20 centimetrov novega snega, nižje 10. Padel jim je naravnost na progo, s pripravo katere so se mučili že od samega začetka zime, še ene, ki je bila s snegom zelo skopa.

OGLAS

Odstranjevanja snega s proge za 64. Pokal Vitranc so se danes zjutraj sprva lotili z rokami in nogami, torej z lopatami in oddrsevanjem na smučeh. "Zelo hitro smo ugotovili, da tako ne bo šlo, da ga je preveč. Na vrhu ga je padlo skoraj 20 centimetrov in tam nekje do sredine nič kaj bistveno manj, še pred zadnjo strmino ga je bilo več kot 20 centimetrov," Gorazd Bregant, ki je vodja priprave proge, pojasnjuje, zakaj so se morali nazadnje zateči po pomoč k teptalnim strojem. Ti so na teren zapeljali danes ob 11. uri, po prvotnih predvidevanjih pa so jih čakale vsaj štiri ure dela.

Petkov jutranji pogled na Vitranc FOTO: 24ur.com icon-expand

Strojno odstranjevanje snega pa za seboj potegne tudi odstranjevanje že obstoječe zaščite, mrež in blazin. Hkrati prinaša tudi izgubljene ure, saj medtem ko na terenu hrumijo teptalni stroji, tam ne sme biti nobenega delavca, saj je napeta jeklenica, s katero so pripeti na strmini, lahko zelo nevarna. "Zdaj bo več stvari potekalo vzporedno in zato zmanjka ljudi. Najbolj težavno je namreč to, da takrat, ko so na delu teptalni stroji, ljudje nimajo kaj početi, ko teptalniki končajo, je pa dela preveč za vse," je razložil nesorazmerje med količino dela in časom, ki ga imajo na voljo do začetka tekme. Postavljalec proge je v pripravljenosti, ko ga delegat Mednarodne smučarske zveze pokliče, mora priti v eni uri. Desetmetrski koridor, po katerem bodo vozili najboljši smučarji sveta, se bo obdelal še z vodo in soljo: "Temperature so še vedno nad lediščem in moramo vreči sol, da pa sol dobro reagira, potrebuješ veliko vode," pojasni, zakaj bodo morali tekmovalni progi kljub zadnjim padavinam vseeno dodati vodo.

Gorazd Bregant (levo), vodja priprave proge za 64. Pokal Vitranc FOTO: 24ur.com icon-expand

Neprespane noči Kadar je datum tekme "naciljan" v idealne zimske okoliščine, se delavci dobijo v ponedeljek, začnejo postavljati zaščito. Če je vreme lepo, je večina delavcev vsaj en dan v tednu lahko prosta, da si odpočijejo: "Ampak takih let je morda eno na 10 ali celo 15 let," se smeji Bregant. "Vse ostalo je pogojeno z vremenom in se moramo prilagoditi, vmes si pač skušamo odpočiti, kakor se da," prikima z utrujenim obrazom, na katerem se jasno rišejo globoki podočnjaki. Kratke so bile namreč že prejšnje noči. Sneg jim jo je ta teden zagodel že enkrat prej. Po namočeni sredi, ki so jo prav tako vso preživeli na terenu, so dežne kaplje ponoči prešle v snežinke. V noči na četrtek je Bregant skupaj s pomočnikom Andrejem Špornom v Podkoren prišel ob dveh zjutraj. Na zgornjem veleslalomskem štartu, ki je postavljen na 1278 metrih, je bilo 12 centimetrov snega.

Andrej Šporn in Gorazd Bregant med snežno kontrolo pred 10 dnevi. FOTO: 24ur.com icon-expand

Skupaj z ratrakisti sta se do petih zjutraj trudila z odstranjevanjem: "To, kar smo naredili tisto noč, je bilo zelo koristno," pravi Šporn. V posteljo se je vrnil za eno uro, v četrtek ob sedmih zjutraj so se že spet zbrali, nam pripoveduje nekdanji smučarski tekmovalec, ki se je zdaj preselil v zakulisje tekmovanja. Kot vodja priprave proge se je podpisal že pod januarsko žensko tekmo v Kranjski Gori, ki je izgubila mariborski dom in s tem tudi ime Zlata lisica.

200 kubičnih metrov na enega delavca "Če se tako na oko izračuna, da je proga dolga 1200 metrov in 40 metrov široka, na njej pa leži skoraj 25 centimetrov nove snežne odeje, bi moral vsak delavec z lopato odstraniti skoraj 200 kubičnih metrov snega, kar pa je nemogoče," razloži Mitja Zupan, ki je vodja oddrsevalcev. "Zato se vpokliče ratrak. Teptalni stroj poskuša snežno bazo čim manj poškodovati, sneg, ki bo ostal za njim, bomo zalili z vodo, da se stopi in sprime s podlago, nato bomo z oddrsevanjem celotno progo zgladili in jo še posuli s soljo. Časovnica dela pa je v domeni režije," pojasni postopek, ki jih čaka. "Delamo čisto po potrebi tekmovalne žirije in ko žirija reče – tudi če ob dveh zjutraj –, moramo biti ob dveh zjutraj tukaj na razpolago. Imamo skupine na Viberju, se ljudi obvesti in praktično pričakuje, da pridejo na poziv," vodja oddrsevalcev, ki ima pod sabo 60 ljudi. Ti torej skrbijo za čiščenje proge v primeru novozapadlega snega, odvečni sneg, ki se nabere pri zavijanju, pa odstranjujejo tudi med samo tekmo in gladijo progo. "So pač lepi dnevi in dnevi, kot je bil danes, ampak moramo to dati skozi," pravi. Vodje skupin so se zbrali že pred šesto zjutraj, ko je še vedno močno snežilo. Dogovorili so se, kako naprej: "Ker je tako močno snežilo, bi bili mokri vsi in potem delavca od poldneva naprej več nimaš, moraš poskrbeti zanje. Tisti, ki živijo blizu Kranjske Gore, bodo v eni ekipi, da se bodo lahko šli preobleči in zvečer pridejo nazaj. Ostali prihajajo iz različnih krajev – od Kranja, Tržiča, Bleda, Domžal, Logatca – in to že dolga, dolga leta," našteva. Pravi, da je njegov predhodnik to delo opravljal kar 30 let.

Vodja oddrsevalcev Mitja Zupan FOTO: 24ur.com icon-expand