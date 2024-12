Snežni kontrolor prižgal zeleno luč tekmam v Kranjski Gori

Organizatorji tekmovanja v Kranjski Gori so še enkrat dobili bitko s časom in z vremenom ter pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago, na kateri bodo lahko tekmovale smučarke. Ta znaša pol metra in več, kar je dovolj za vrhunsko tekmovanje, je povedal Jani Hladnik. Organizatorji upajo, da bo vreme zadnji teden pred tekmovanjem sodelovalo z njimi z nizkimi temperaturami in da bo v začetku januarja poskrbelo za pravo zimsko pravljico.

Slovenska vrsta bo lahko računala na tri tekmovalke Andrejo Slokar, Ano Bucik in Nejo Dvornik. Prvi dan se bo veleslalomska tekma začela s prvo vožnjo ob 9.30 in finalno ob 12.30. Slalomski spektakel pod Vitrancem pa bo s prvo vožnjo ob 10. in drugo ob 13. uri.

Fis je zaradi večletnih težav s snegom Mariborsko Pohorje prečrtal kot prizorišče tekem svetovnega pokala. Januarja so tako v Kranjski Gori izpeljali zadnje tekmovanje z imenom Zlata lisica prav ob 60. jubileju.