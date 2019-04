Zlata olimpijka Goggia je 'parkirala' avto na strehi kombija

Kot poročajo italijanski lokalni mediji je morala Sofia Goggia na hitro zavreti in spremeniti smer vožnje, da je preprečila trčenje z avtomobilom, ki je nenadoma ustavil pred njo. Vidljivost je bila slaba zaradi megle, smučarka pa je imela kar precej sreče, saj je nato zapeljala s ceste in pristala na strehi kombija, ki je bil parkiran na spodnji cesti. Na srečo jo je 26-letna Italijanka odnesla brez poškodb, tudi materialna škoda ni bila velika, saj je zelo dobro "parkirala" svojega audija. Goggia ima zlato smukaško odličje iz OI, na svetovnih prvenstvih pa je osvojila eno srebrno in eno bronasto odličje.

Na Facebooku se je s sporočilom oglasila smučarka, ki je hitro pomirila svoje privržence: "Vem, da ste izvedeli novico o moji nesreči, vendar zagotavljam, da sem v redu. Kot radi rečejo...obljubljam, da bom sedaj ostala na cesti."