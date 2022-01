Sofia Goggia začela bitko s časom

Sofio Goggio je na kliniki La Madonnina v Milanu pregledala zdravniška komisija italijanske zveze, ki ji predseduje Andrea Panzeri. Pregled z magnetno resonanco obeh kolen je pri olimpijski prvakinji v smuku iz Pjongčanga pokazal zvin levega kolena, delno poškodbo križne vezi, ki je bila operirana že leta 2013, manjši zlom mečnice in prizadetost mišice. Kot so ob tem sporočili z zveze, bo Goggia začela proces rehabilitacije. Glede na to, da ji ne bo treba pod kirurški nož, 29-letna tekmovalka iz Bergama še vedno upa, da bo lahko 15. februarja branila naslov olimpijske prvakinje. "Žal mi je, to je postanek, ki v tako pomembnem trenutku sezone ni bil potreben," je sporočila Goggia: "Že v naslednjih urah bom začela fizioterapijo, da bom poskušala ubraniti olimpijski naslov v moji prvi disciplini, ki jo ljubim najbolj." Za zdaj še ni jasno, ali bo Goggia, ki so jo izbrali tudi za italijansko zastavonošo na odprtju iger v Pekingu 4. februarja, lahko nosila zastavo oziroma kdaj se bo odpravila na Kitajsko.