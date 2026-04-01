Zimski športi

Šok: Zlata lisica zapušča Pohorje in se seli na Šmarno goro?!

Ljubljana, 01. 04. 2026 16.54 pred 27 dnevi 2 min branja 49

Avtor:
R.S.
Čaga pod Pohorjem.

V športnih krogih je danes odjeknila novica, ki je marsikoga pustila odprtih ust. Ena najbolj prepoznavnih tekem ženskega alpskega smučanja pri nas, Zlata lisica, naj bi se po desetletjih poslovila od mariborskega Pohorja in svoje novo domovanje našla, verjeli ali ne, na Šmarni gori nad Ljubljano.

Svet alpskega smučanja je pretresla novica, da se znamenita Zlata lisica po 60 letih tekmovanja na mariborskem Pohorju seli na ljubljansko Šmarno goro. Po naših do sedaj še neuradnih informacijah naj bi sama ideja o prestavitvi tekmovanja tlela že dalj časa, danes pa naj bi končno dobila zeleno luč.

POZNEJŠA OPOMBA: Članek je bil le prvoaprilska šala. 

Za novo lokacijo so se organizatorji odločili zaradi zelenih zim, ki v zadnjih letih pestijo mariborsko Pohorje, stalnega premikanja tekmovanja v Kranjsko Goro in zaradi želje po večji promociji alpskega smučanja v osrednji Sloveniji. Šmarna gora, ki sicer velja za eno najbolj priljubljenih izletniških točk v državi, naj bi tako prvič v zgodovini postala prizorišče alpskega smučanja.

Petra Vlhova je bila zadnja zmagovalka Zlate lisice.
FOTO: Luka Kotnik

A kljub odmevni napovedi se organizatorji soočajo z glavnim vprašanjem – kje natančno bo potekala proga. Po naših informacijah dokončna odločitev še ni sprejeta, saj teren Šmarne gore ponuja več možnosti, a hkrati tudi številne omejitve. "Trenutno preučujemo več možnosti. Gre za kompleksen projekt, ki zahteva natančno načrtovanje," naj bi povedal eden izmed naših virov blizu organizacijskega odbora.

Med predlaganimi rešitvami se omenja celo možnost umetne zasnežitve in začasnih konstrukcij, ki bi omogočile izvedbo tekme na ravni, primerljivi s svetovnim pokalom.

Šmarna Gora bo v prihodnje gostila tekme alpskega smučanja.
FOTO: 24ur.com

Odzivi javnosti so za zdaj mešani. Medtem ko nekateri idejo pozdravljajo kot svežo in inovativno, saj bi ta veliko doprinesla k slovenskemu ženskemu alpskemu smučanju, drugi opozarjajo, da bi selitev lahko pomenila konec dolgoletne tradicije, ki je Zlato lisico tesno povezovala z Mariborom.

KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mr.poper
01. 04. 2026 21.44
Danes je odjeknila novica .................... !
antar
01. 04. 2026 21.30
Upam, da gre za prvoaprilsko šalo. Kakorkoli, Zlata lisica spada na Pohorje in Maribor.
Beopen
01. 04. 2026 21.23
Ampak, kok ste pa vi neumno naivni. A se bolj očitne neumnosti ne znate spomniti za 1. april. A ste lahko vsaj malo izvirni in prepričljivi? Kot 5 let star otrok. Jao, jao
stanga123
01. 04. 2026 21.11
In pol pride svizec in drugi april.kak na smarni ah...
300 let do specialista
01. 04. 2026 21.04
6.april?🫠
Infiltrator
01. 04. 2026 20.53
1.April 😂😂😂
Ricola Swiss
01. 04. 2026 20.43
Če bi to rekel Holob, bi mogoče verjel, ker ima danes praznik.
Animal_Pump
01. 04. 2026 20.33
Jap...in še dodatna tekma...velika nagrada alpskega spusta s čolni s Šmarne gore. To je test...potem se pa tekmovanje spusta s čolni seli na Triglavske strmine
Korošec77
01. 04. 2026 20.20
Haha a šok pravite? Eh nimate vi to pravih informacij. V resnici bojo Zlato lisico preselili na grajski grič, ker žičnico za gor že imajo, pol bojo pa po drugi strani pr rotovžu dol prletele, kjer jih bo čakal Zoki s trubači, v Vodnikovem hramu bo tiskovka, pol pa samo čez cesto na odprto kuhno....
vicente
01. 04. 2026 19.56
po zadnjih informacijah se bo spremenila v smučarski tek in bo na ptuju skupaj z koranti
Teoretik zarot
01. 04. 2026 19.46
vi imate 1.april kar celo leto
JackRussell
01. 04. 2026 19.43
Zoki pa bo čevape pekel v ciljni areni.
stanga123
01. 04. 2026 21.11
Jurcek pa sopke talal
Prelepa Soča
01. 04. 2026 19.34
Kakšne blesarije, včasih je bil 1.april na nivoju..
patogen
01. 04. 2026 19.28
Neeee, novinar, prvi april. Res globok humor Dolančevega faksa za Bežigradom.
Miran1960
01. 04. 2026 19.25
Zakaj pa ne na Goričko; a niso tam odprli neko 50m smučišče?
Too7
01. 04. 2026 19.13
kaka bedna šala
mackon08
01. 04. 2026 19.10
Samo res sem samo naslov preštel pa je itak očotno da je 1 april. Amaterji .
slayer2
01. 04. 2026 19.10
A ste lahko še bolj prozorni???!!! 1,april,pa to.
Hitri Zigi 78
01. 04. 2026 19.04
Ja za prvega aprila
brezveze13
01. 04. 2026 18.56
bo jankovič hodil gor lulat , tam je še manj snega kot na mariborskem pohorju , verjetno je to posel janković & arsenović
