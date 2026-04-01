Šok: Zlata lisica zapušča Pohorje in se seli na Šmarno goro?!

Svet alpskega smučanja je pretresla novica, da se znamenita Zlata lisica po 60 letih tekmovanja na mariborskem Pohorju seli na ljubljansko Šmarno goro. Po naših do sedaj še neuradnih informacijah naj bi sama ideja o prestavitvi tekmovanja tlela že dalj časa, danes pa naj bi končno dobila zeleno luč.

Za novo lokacijo so se organizatorji odločili zaradi zelenih zim, ki v zadnjih letih pestijo mariborsko Pohorje, stalnega premikanja tekmovanja v Kranjsko Goro in zaradi želje po večji promociji alpskega smučanja v osrednji Sloveniji. Šmarna gora, ki sicer velja za eno najbolj priljubljenih izletniških točk v državi, naj bi tako prvič v zgodovini postala prizorišče alpskega smučanja.

A kljub odmevni napovedi se organizatorji soočajo z glavnim vprašanjem – kje natančno bo potekala proga. Po naših informacijah dokončna odločitev še ni sprejeta, saj teren Šmarne gore ponuja več možnosti, a hkrati tudi številne omejitve. "Trenutno preučujemo več možnosti. Gre za kompleksen projekt, ki zahteva natančno načrtovanje," naj bi povedal eden izmed naših virov blizu organizacijskega odbora.

Med predlaganimi rešitvami se omenja celo možnost umetne zasnežitve in začasnih konstrukcij, ki bi omogočile izvedbo tekme na ravni, primerljivi s svetovnim pokalom.