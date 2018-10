Sölden odkriva karte: Ana Drev daleč zadaj, Meta Hrovat edina slovenska finalistka

Po obdobju lepega vremena se je vreme nad Alpami drastično poslabšalo in alpske smučarke sta pričakali sneženje in slaba vidljivost. Zaradi megle in vetra v zgornjem delu so bili avstrijski organizatorji tekmovanja v Söldnu prisiljeni progo skrajšati, veleslalomistke pa so startale z rezervnega starta. Skrajšano prvo progo ter v težkih razmerah je najbolje presmučala Brignonejeva, ki je imela na startu številko 1 (58,71 sekunde). Drugi čas je vpisala Nemka Viktoria Rebensburg, ki je lani dobila tako veleslalomski uvod kot veleslalomski seštevek. Njen zaostanek znaša 24 stotink sekunde. Tretja je bila dvakratna svetovna prvakinja Francozinja Tessa Worley (+0,40), četrta pa Američanka Mikaela Shiffrin, olimpijska prvakinja in lastnica velikega kristalnega globusa, ki lovi še tretjo zmago v seštevku sezone. Med prvokategornicami sta med Slovenkami startali Meta Hrovat in Ana Drev s številkama 9 in 10. Hrovatova si je za Brignonejevo na progi nabrala 2,45 sekunde zaostanka, kar je na koncu pomenilo 14. čas prve vožnje in napredovanje v finale. Vožnja se je povsem ponesrečila veleslalomski veteranki Ani Drev, ki si je na skrajšani progi privozila več kot pet sekund zaostanka (+5,06), kar ni zadoščalo za najboljšo trideseterico, ki se bo pomerila še v drugi vožnji. Neja Dvornik in Ana Bucik sta se na progo pognali na repu lestvice. Bucikova je vpisala zaostanek 5,55 sekunde, zaostanek Dvornikove pa je znašal 6,94 sekunde.

V nedeljo bodo prišli na vrsto še veleslalomisti s tremi Slovenci na startu Žanom Kranjcem, Štefanom Hadalinom in Žanom Grošljem. Moški veleslalom je lani odpadel zaradi močnega vetra.