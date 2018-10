Söldnu prižgali zeleno luč za izvedbo tekem svetovnega pokala

Avstrijsko prizorišče čaka na uvodno preizkušnjo alpskih smučark in smučarjev.

Tirolski organizatorji so pripravili tekmovalno progo, kljub za ta letni čas neobičajno toplemu vremenu.

"Po snežni kontroli lahko prižgemo zeleno luč,"je dejal tekmovalni direktor Mednarodne smučarske zveze (Fis) Markus Mayr. Organizatorji so namreč zagotovili zalogo starega snega, tako da je na progi dovolj debela snežna podlaga, ki bo dopuščala izvedbo obeh veleslalomskih tekem, vsake v dveh vožnjah, z začetkoma ob 10. in 13. uri.

Lani odpoved zaradi vetra

Seveda pa je pred ekipami na terenu še veliko dela, kajti progo morajo še dokončno utrditi, da bodo imeli vsi tekmovalci vsaj približno enake pogoje in da njihova varnost ne bo ogrožena. Bitke z vremenom tako še niso dobili. Tekmovanje bo na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Za zdaj vsi pristojni lahko le čestitajo organizatorjem, kajti, kljub topli vremenski fronti, so uspeli pripraviti osnovno snežno podlago. Lani so na Tirolskem izpeljali le ženski veleslalom, moškega je odpihnil močan veter.