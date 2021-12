Sotlar znova med železarji

Z ekipo se je takrat v omenjeni ligi uvrstil v polfinale, v rednem delu lige pa se je Jure Sotlar uvrstil tudi med 10 najučinkovitejših igralcev tekmovanja. Za železarje je v rednem delu na 37-ih tekmah prispeval 45 točk (15 zadetkov in 30 podaj), v končnici pa je na devetih tekmah zabeležil štiri zadetke in prav toliko podaj. "Večkrat sem že poudaril, da sem se v sezoni 16/17 počutil super na Jesenicah, ko je bil trener Nik Zupančič. Navijači, ekipa in vodstvo kluba so me odlično sprejeli. Prav zaradi teh razlogov so me Jesenice ponovno prepričale. Spet bi rad začel uživati v igri in pomagal ekipi po svojih najboljših močeh. Letošnja sezona ni šla po načrtih iz številnih razlogov, zato sem želel zamenjati okolje. Hvaležen sem za ponujeno priložnost, zato se veselim, da ponovno oblečem rdeči dres," je za uradno spletno stran jeseniškega kluba dejal Jure Sotlar.