Norvežanke do zlata na štafetni tekmi na Pokljuki

V sezoni 2020/21 so biatlonke nastopile na štirih tekmah svetovnega pokala in na vsaki je zmaga pripadla drugi ekipi. Na vrhu so bile Švedinje, Nemke, Norvežanke in na generalki v Anterselvi Rusinje. Da so možna presenečenja, so januarja v Oberhofu dokazale Belorusinje, ki so se uvrstile na drugo mesto. In prav v teh ekipah je bilo mogoče iskati kandidatke za končno zmago.

Naslov na štafetni tekmi na 4 x 6 kilometrov so branile in ubranile norveške biatlonke, drugo mesto so zasedle Nemke, zadnja nemška tekmovalka Preussova je v ciljnem sprintu prehitela Ukrajinko Pidrušno, tako da so Ukrajinke osvojile bron. Norveška biatlonska reprezentanca je nastopila v postavi Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien in Marte Olsbu Roeiseland, (0+11) za 8,8 sekunde so ugnale Nemčijo (0+5) ter za 9,2 sekunde Ukrajino (0+7).

Nastopilo je 23 ekip, tudi slovenska. Priložnost sta dobili obe mladinki Lena Repincin Živa Klemenčičter izkušenejši Polona Klemenčič in Lea Einfalt. Slovenska četverica je zasedla skromno 19. mesto, predvsem preveč je bilo zgrešenih strelov, da bi lahko upale na preboj proti sredini lestvice. S tremi kazenskimi krogi in 12 popravami so zaostale 6:59,3 minute.