SP presenečenj se nadaljuje, poraženi Finska in Švedska

Švedi so po dveh krogih na dnu skupine A, skupaj s Čehi in Britanci, ki tudi še nimajo točke. V prvi današnji tekmi te skupine so Britanci morali priznati premoč Slovakom, a zmaga slednje je bila tesna, 2:1. Slovaki so imeli sicer izrazito premoč (razmerje v strelih 43:14), Britanci pa v golu Bena Bownsa . Klonil je le dvakrat, odločilni gol pa je dosegel Robert Lantoši . V večerni tekmi pa je tudi s tesnih 1:0 Švica premagala Dansko, zmago je prinesel Timo Meier .

Švedi so slabo začeli prvenstvo in doživeli še drugi poraz, danes je bila z nogometnim izidom 1:0 boljša Belorusija. Ta je imela v svojih vrstah dva junaka, edini zadetek je dosegel German Nesterov v 41. minuti, drugi pa je bil vratar Danny Taylor , ki je ubranil vseh 32 švedskih poskusov. To je bila prva beloruska zmaga proti Švedski na devetih tekmah na SP in prva na medsebojnih tekmah po presenetljivem slavju na OI leta 2002.

Bolje kot Švedi so SP začeli aktualni prvaki Finci, ki pa so danes vseeno doživeli poraz. Po kazenskih strelih jih je premagal Kazahstan, pri katerem je odločilni gol dosegel Nikita Mihajlis. Fincem ni pomagala terenska premoč in kar 51 strelov na vrata tekmecev. Ti so dosegli drugo zmago po dodatnem delu igre na SP in imajo po dveh krogih že štiri točke. Obenem pa so se prvič na SP razveselili zmage nad Finsko.

Norvežani so visoko s 4:1 premagali Italijo, prvo ime tekme pa je bil Mathias Trettenes, ki je za Skandinavce dosegel tri gole.

V večernem severnoameriškem obračunu pa so bili na koncu precej boljše volje Američani. Bolje so začeli tekmo in po golih Jasona Robertsona v prvi, Adama Clendeninga in Trevorja Moora takoj na začetku druge tretjine povedli že s 3:0. Moore pa je potem še pred drugim odmorom povišal na 4:0, tako da je bila tekma že praktično odločena. Kanadčani so tudi zamenjali vratarja, toda zaman, v zadnji tretjini je Kanada sicer zadela, a je gol Maxima Comtooisa pomenil le ublažitev visokega poraza. Piko na i za ZDA je nato postavil Matt Tennyson. Kanadčani so tako po dveh tekmah še brez točke, ZDA so danes dobile prve tri.