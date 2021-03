Johaugova prepričljivo do zlate medalje, Lampičeva 18.

Predzadnja tekaška preizkušnja za dekleta na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu se je končala po pričakovanjih. Zmaga je odšla na Norveško, izjemni Therese Johaug, ki je na 10-kilometrski razdalji v prosti tehniki pometla s konkurenco. Tudi Švedinji, Frida Karlsson in Ebba Andersson, sta opravili odlično delo z uvrstitvijo na zmagovalni oder, a se Norvežanki kljub temu v niti enem trenutku tekme nista uspeli resneje približati.

Tudi v slovenskem taboru imajo razlog za zadovoljstvo. Naša junakinja dozdajšnjega poteka prvenstvaAnamarija Lampič je z 18. mestom le še potrdila odlično formo, s katero je prispela v Nemčijo. Po prečkanju ciljne črte je v prvem odzivu za nacionalno televizijo priznala, da se je v zadnjih dneh soočala z določenimi bolečinami v predelu križa. "Ko pridem čez cilj, dam vedno vse od sebe. Na zadnjem klancu me je ujela Američanka Jessica Diggins, s katero sem tekla vse do cilja in jo celo prehitela. Zelo sem zadovoljna s svojim nastopom, grizla sem do konca," je mikrofon RTV Slovenija povedala dobitnica dveh bronastih kolajn v Oberstdorfu. Naša druga predstavnica na tekmi, debitantka Anja Mandeljc, je z zaostankom treh minut in pol končala na 47. mestu.

Lampičeva je še dodala, da še ne ve, ali bo nastopila na sobotni, zadnji preizkušnji na 30-kilometrski razdalji v klasičnem koraku.